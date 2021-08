Downton Abbey 2 : Un titre et une nouvelle date pour la suite du film

Le film Downton Abbey 2 a enfin un titre et une nouvelle date de sortie en 2022.

Le film Downton Abbey 2 a enfin un titre. Durant le CinemaCon de Las Vegas, un court teaser a dévoilé le titre du film qui s’intitule désormais Downton Abbey : A New Era. Le compte Twitter du film a aussi révélé une nouvelle date de sortie en salles. Alors que le film devait arriver pour les fêtes de fin d’année (le 22 décembre), il sera finalement en salles pour le 18 mars 2022

Le teaser, qui n’est encore disponible en ligne, a montré les Crawley et leurs employés de maison se préparer pour un voyage à l’étranger et laisse entendre qu’il y aura un mariage.

A new era begins. The entire Downton cast is back for #DowntonAbbey: A New Era, with Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye and Dominic West joining. See the film only in theaters March 18, 2022. pic.twitter.com/7w42WOMTl0

— Downton Abbey (@DowntonAbbey) August 26, 2021