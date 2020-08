The Batman : Pourquoi le réalisateur voulait Robert Pattinson et détails sur le Batsuit

Le réalisateur Matt Reeves explique pourquoi il voulait Robert Pattinson en Batman et parle de la collaboration de l’acteur sur le Batsuit.

Le casting de Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne dans le prochain film de Matt Reeves, The Batman, en a surpris beaucoup. Le public connaissait Pattinson soit comme vampire étincelant dans Twilight, soit comme un chouchou de films indépendants avec de nombreux rôles décalés dans des projets à petit budget.

Lors du panel DC FanDome pour son film, Reeves a expliqué ce qui avait attiré son attention sur l’acteur. Pour lui, c’est un caméléon talentueux.

« Le truc à propos de Robert Pattinson, c’est que c’est un acteur incroyable. J’ai l’impression que le travail qu’il a accompli ces six dernières années, je ne sais pas, a été incroyable. Un de mes amis a fait un film intitulé The Lost City of Z, et Rob est apparu dans ce film et je me suis dit « qui est ce gars ? » Juste un tel charisme, et Rob dans le film a cette barbe incroyable et on se demande « qui est-ce ? » et c’est Rob. Et Rob dans The Rover, et Rob dans Good Time, il est comme un caméléon … c’est juste un acteur doué. »

Clairement, le travail de Pattinson dans les productions indépendantes est ce qui a séduit Reeves et lui a montré qu’il avait plus d’un tour dans son sac. De plus, le réalisateur et l’acteur partage la même passion pour Batman.

« [Robert a] travaillé sur son art de cette manière vraiment incroyable, et il se trouve également être un fan formidable et passionné de Batman de la même manière que moi et donc … c’était une chose incroyable de pouvoir se connecter avec lui et de partager l’excitation du personnage et de travailler avec lui. Je veux dire, il ressemble à Batman mais plus que tout, il a l’âme de quelqu’un qui, je pense, peut jouer un Batman comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. »

En ce qui concerne le Batsuit, qu’on peut voir dans la bande-annonce, on apprend que Pattinson a eu son mot à dire. « Nous avons, bien sûr, une incroyable costumière, Jacqueline Durran, et le Batsuit a été conçu par Glyn Dillon, et ce sont des génies. C’était formidable de travailler avec eux. L’une des choses vraiment importantes est de pouvoir travailler avec les acteurs », a déclaré Reeves.

« Rob [Pattinson] a joué un rôle très important dans la conception du costume en ce sens qu’il devait être capable de le porter, il devait être capable de se battre avec. Une des choses à propos de ce Batsuit est qu’il est très pratique. L’idée est qu’il l’a fait lui-même. Et donc, nous devions être en mesure de voir comment cela lui irait et toutes les façons dont il pourrait bouger, mais aussi le faire ressembler à quelque chose qui évoluait encore. »

Il ajoute : « Même l’idée de l’histoire, il est en deuxième année, donc il l’a pas mal porté et donc tous les soirs, il sort à la recherche d’ennuis. Vous regardez son masque et voyez qu’il y a des entailles dedans. Tous ces détails ont été un dialogue incroyablement passionnant entre moi et les créateurs de costumes, puis la participation de Rob. »

Notez aussi qu’il aura fallu un an pour confectionner le costume.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est toujours prévu dans les salles de cinéma pour juin 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros