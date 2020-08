The Batman : Le teaser du DC Fandome et images de Robert Pattinson en Bruce Wayne

Découvrez la bande-annonce du DC Fandome ainsi que des images de Robert Pattinson en Bruce Wayne et des infos sur les méchants.

The Batman, film très attendu, a conclut ses 8 heures de direct en ligne du DC FanDome. Le réalisateur Matt Reeves a révélé les premières images du film sous fond de Something in the Way de Nirvana.

La vidéo ci-dessous révèle la star Robert Pattison en tant que Caped Crusader et montre une nouvelle version sombre, brutale et violente du super-héros emblématique. « Il s’agit de ses débuts en tant que Batman et il est très loin d’être parfait », a déclaré Reeves aux fans lors de l’événement FanDome.

« L’une des choses intéressantes est d’apprendre à être Batman. C’est une expérience criminologique. Il essaie de comprendre ce qu’il peut faire pour changer cet endroit. Il voit qu’il n’a pas l’effet qu’il souhaite avoir. C’est alors que les meurtres commencent à se produire … et cela ouvre un tout nouveau monde de corruption. Sans être une histoire d’origine, il finit par toucher à ses origines, » ajoute le réalisateur.

« C’est une histoire policière, un mystère, il y a, bien sûr, de l’action, et c’est incroyablement personnel pour lui. C’est une sorte de légende grandissante et [les criminels] ont peur de lui. Ce n’est pas encore un symbole d’espoir. Une des choses auxquelles il doit faire face est la façon dont il est perçu … Ce qui était passionnant pour moi, ce n’était pas de faire une origin story mais de le rencontrer à mi-chemin et de le voir faire des erreurs et grandir et échouer et être héroïque d’une manière qui semblait très humaine et très imparfaite. »

Matt Reeves a aussi confié que les films Taxi Driver et Chinatown étaient des inspirations pour lui. Il dévoile également qu’il voulait que le costume ait une apparence « fait maison » puisque qu’il s’agit seulement de la deuxième année de Bruce en Batman.

En amont du panel, des images ont été dévoilées, elles sont à voir ci-dessous.

Pour finir, notez que le film sera une sorte d’origin story pour certains méchants du film : « D’une manière étrange, c’est l’origine de beaucoup de la galerie de méchants », dit Reeves. « Selina n’est pas encore Catwoman. Oswald n’est pas encore le Pingouin – d’ailleurs, il n’aime pas être appelé le Pingouin. »

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est toujours prévu dans les salles de cinéma pour juin 2021.

The Batman – Teaser du DC FanDome

Crédit ©Warner Bros