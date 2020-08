The Batman : Un Bruce Wayne « très humain et plein de défauts »

Le Batman de Robert Pattinson ne sera pas un héros sans défaut dans le film de Matt Reeves.

Après des mois et des mois d’attente et de questionnement, nous avons maintenant quelques détails solides concernant la direction et les thèmes du prochain film Batman suite à la bande-annonce dévoilée ce week-end au DC FanDome.

Nous avons maintenant eu plusieurs itérations différentes du célèbre super-héros de DC au cours des dernières années, mais le réalisateur Matt Reeves espère apporter quelque chose de différent en rendant cette version de Batman plus imparfaite que jamais.

« Pour moi, ce qui est vraiment important dans cette itération, c’est que beaucoup d’autres histoires parlent beaucoup de la façon dont il a dû maîtriser sa peur et se maîtriser pour devenir Batman et que dans cet état de Batman, il est en quelque sorte la meilleure version de lui-même », a déclaré Reeves à propos de Bruce Wayne.

Son but et de faire autre chose : « Pour moi, ce qui était excitant, ce n’était pas de faire ça, de ne pas faire ses origines, de ne pas faire ce que nous avions vu si magnifiquement dans d’autres films, mais plutôt de le rencontrer au milieu de cette expérience criminologique, de le voir en devenir Batman et le voir faire des erreurs en tant que Batman et le voir grandir et échouer et être héroïque, faites toutes les choses que nous associons à Batman, mais d’une manière qui semble très humaine et très imparfaite. »

Les déclarations de Reeves sont à l’unisson avec celles que Mattson Tomlin a faites du film dans le passé. Selon Tomlin, The Batman se plongera dans la psyché du personnage en explorant l’âme du personnage. « Je pense que Matt Reeves en tant que cinéaste, si vous regardez son travail, que ce soit ou non Let Me In ou Cloverfield ou les films La Planète des Singes, il vient toujours d’un point de vue émotionnel, ce n’est jamais la grande action qui prévaut. C’est toujours, quelle est l’âme de ce personnage ? »

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est toujours prévu dans les salles de cinéma pour juin 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros