Marvel : Le co-créateur de l’Arrowverse pense que le MCU devrait être rebooté

Marc Guggenheim, le co-créateur de l’Arrowverse, pense que Marvel devrait rebooter le MCU.

Après plus d’une décennie à créer des histoires de super-héros interconnectées pour DC, les chefs de l’Arrowverse, Greg Berlanti et Marc Guggenheim, ont mis fin à cet univers cette année, alors que DC est en plein remaniement depuis l’arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête des Studios DC.

Si le duo a passé les dernières années à travailler avec DC, les deux restent des fans absolus de comics, peu importe le label DC ou Marvel. Ils ont même été attachés à certains projets Marvel dans le passé, Guggenheim ayant à un moment donné été sollicité pour aider Sony Pictures avec son univers Spider-Man en plein essor en 2020.

Dans une récente interview avec The Aarthi and Sriram Show, Marc Guggenheim, a donné son avis sur l’état actuel de Marvel et des résultats décevant depuis Avengers: Endgame et pense que les studios devraient envisager un reboot du MCU. S’il était responsable, il dit qu’il « élaguerait l’arbre » parce qu’il y a « trop de contenu ».

« Si j’étais soudainement dans le rôle de Kevin Feige [le président de Marvel Studios], en gros, je ferais ce que [Bob] Iger [le patron de Disney] disait, c’est-à-dire élaguer l’arbre. Vous savez, il y a trop de contenu. Je suis le plus grand nerd de Marvel de tous les temps, et je n’ai pas vu Moon Knight. Je n’arrive tout simplement pas à suivre. Il y a trop de contenu. »

Il pense qu’il faut revenir à quelque chose de plus simple : « Et puis, bien sûr, comme le disait Iger, il y a une question de combien de contenu vous pouvez produire par rapport à la qualité. Pour moi, la différence entre la phase 4 et les phases 1 à 3 est fondamentalement quelque chose de très simple, c’est-à-dire que vous pourriez même regarder « Infinity War » sans avoir vu tous les films précédents. »

Il donne l’exemple de films qui tiennent tout seul sur leurs pattes sans avoir besoin de voir tout ce qui précède mais qui offrent tout de même des fondations pour le reste : « Le Soldat de L’Hiver était son propre film avec un début, un milieu et une fin. Et pourtant, ce film a posé les bases de choses qui, vous savez, ne concernaient pas les Pierres de l’Infini, mais traitaient de la relation entre Hydra et SHIELD et Steve Rogers avec le gouvernement et le soldat de l’hiver. Il y avait beaucoup de pièces. Et même chose avec Black Panther. Black Panther fonctionne très bien comme un film avec un début, un milieu et une fin, même s’il met en place tout ce monde de Wakanda qui occupe une place très importante dans Infinity War. »

Il compare cela à Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui demandait au public d’avoir vu une autre série (WandaVision) pour comprendre : « Comparez cela avec « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » où, pour comprendre le méchant du film, vous deviez regarder – pas un film – une autre série télé. Une série où il fallait dépenser de l’argent pour s’abonner au service qui la diffusait. C’est le problème. Chacun de ces films des phases 1 à 3, étaient tout indépendants. ».

Pour lui, Secret Wars pourrait être la clé : « Et je suppose que ce qu’ils construisent avec la phase 4 est que Secret Wars qu’ils ont annoncé n’est pas Secret Wars des années 1980, c’est Secret Wars de Jonathan Hickman qui étaient essentiellement une sorte de réinitialisation pour l’univers Marvel. Donc, je pense que s’ils font ce que j’attends d’eux, ils finiront par élaguer l’arbre, comme je l’ai dit. »

Clairement, Marvel se rend compte que la phase 4 est trop compliquée et ils savent qu’ils doivent réduire le nombre de séries et changer de stratégie afin d’éviter de fatiguer son public. Ils ont déjà commencé à étaler un peu plus les sorties et aucune autre série en live-action, en dehors de celles déjà prévues (Daredevil Born Again, Loki saison 2, Agatha Coven of Chaos, Ironheart, Wonder Man ou encore Echo) n’a été annoncée.

Source : The Aarthi and Sriram Show via The Direct / Crédit ©Marvel/DC