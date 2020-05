Jackpot : Spin-off de Spider-Man écrit par le producteur de l’Arrowverse

Sony prépare le film Jackpot, un spin-off de Spider-Man avec une héroïne féminine, écrit par Marc Guggenheim, le producteur de l’Arrowverse.

Le Spider-verse est en pleine expansion. Les studios Sony Pictures annoncent qu’ils préparent Jackpot, un nouveau spin-off de Spider-Man centré sur un personnage féminin. Le film sera écrit par Marc Guggenheim qui connait bien le personnage puisqu’il a écrit plusieurs numéros du comic de Marvel.

Marc Guggenheim est connu pour être le co-créateur de la série Arrow ainsi que le producteur de la majorité des séries de l’Arrowverse. Il a également co-écrit le film Green Lantern avec son partenaire de l’Arrowverse, Greg Berlanti.

Jackpot est un personnage qui a connu plusieurs itérations dans les comics. Dans sa première incarnation, on trouve Sara Ehret, une scientifique qui, pendant sa grossesse, fait des recherches sur la thérapie génique et est exposée à un virus qui réécrit l’ADN de ses cellules ». Son bébé est né en bonne santé et normal, mais Sara est désormais une mère avec des super pouvoirs intenses. Plus tard, elle se lasse de lutter contre le crime et d’être une super-héroïne, alors elle passe le flambeau à une autre.

Alana Jobson, qui est décrite comme ambitieuse, reprend le personnage « mais doit ingérer une hormone de croissance mutante pour être à la hauteur des capacités surhumaines de Jackpot ». Pour le moment, on ne sait pas où Marc Guggenheim va prendre l’histoire, mais ce sera inévitablement une histoire d’origine. Reste à savoir si ce sera Sara ou Alana.

Pour le moment, le film n’a pas de cinéaste attaché.e au projet. On ne sait pas si Guggenheim, (qui fait ses premiers pas de réalisateur la semaine prochaine avec un épisode de Legends of Tomorrow) sera aussi derrière la caméra.

Notez que les studios seraient à la recherche d’une actrice établie pour le rôle.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel Comics