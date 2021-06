Schitt’s Creek : 6 raisons de regarder la série sur Canal+

6 raisons de regarder la comédie Schitt’s Creek qui arrive ce samedi sur Canal+.

Six ans après son lancement discret sur la chaîne canadienne CBC, Schitt’s Creek est devenue l’une des séries les plus populaires dans le monde. Elle a triomphé aux Emmy Awards l’année dernière pour sa saison ultime en raflant tous les trophées dans les catégories comédie.

Après plusieurs années, la série arrive enfin en France et il était temps. La série multi-récompensée commence dès ce samedi 26 juin sur Canal+ et c’est la série parfaite à regarder cet été, pour passer un bon moment et oublier ses soucis, c’est la série feel-good par excellence.

Mais, Schitt’s Creek, qu’est-ce que c’est ?

Schitt’s Creek est une série canadienne devenue culte qui a gagné une énorme base de fans dans le monde entier au cours des dernières années après avoir été diffusée sur Netflix dans plusieurs pays sauf chez nous. C’est une sitcom à une caméra mettant en vedette Eugene Levy (American Pie) dans le rôle de Johnny Rose et Catherine O’Hara (Maman j’ai raté l’avion) dans le rôle de Moira Rose. On suit ainsi une famille riche et chic qui perd tout son argent et doit déménager dans une petite ville, dans un trou perdu.

Sans le sous, ils sont obligés de vivre dans un motel délabré d’une ville nommée Schitt’s Creek, qu’ils ont autrefois acheté pour plaisanter, parce que « Schitt » (qui est le nom de la famille du maire Roland Schitt qui a fondé la ville) sonne comme « shit » qui veut dire merde en anglais.

Elle met également en vedette leurs enfants adultes, le fils d’Eugene Levy, Dan Levy (co-créateur de la série avec son père) qui joue David, et Annie Murphy qui incarne la fille Alexis. Les quatre acteurs principaux ont remporté des Emmy Awards pour leur interprétation de la famille Rose.

La série contient également toute une galerie de personnages aussi déjantés qu’attachants comme le maire Roland Schitt (Chris Elliott), sa femme Joselyn Schitt (Jennifer Robertson), la manager du motel Stevie Budd (Emily Hamphire), la serveuse du café du coin Twyla (Sarah Levy), la membre du conseil municipal Ronnie (Karen Robinson), le garagiste Bob (John Hemphill), le vétérinaire Ted (Dustin Milligan) ou encore Patrick (Noah Reid), le futur associé (et plus) de David qui arrive en saison 3.

6 raisons de regarder Schitt’s Creek

1 – Catherine O’Hara et ses looks fabuleux

Catherine O’Hara est absolument fabuleuse dans le rôle de cette mère déphasée, ex actrice de soap avec ses expressions, ses perruques (qu’elle aime presque plus que ses enfants) et ses tenues extravagantes. Elle vous fera mourir de rire.

2 – Pas de haine, que de l’acceptation

Dan Levy a délibérément créé un monde où l’homophobie et le racisme n’existent pas. C’est un peu idéaliste mais cela fait parfois du bien de ne pas voir de la haine pour se concentrer sur des choses positives. La sexualité de David (il fait son coming out pansexuel avec une belle analogie impliquant du vin) et sa relation avec Patrick (qui arrive plus tard au cours de la saison 3) est complètement normalisée. Le but de Levy est de ne « jamais donner du pouvoir à la perspective de la haine ».

Il a confié : « C’est finalement une satire de la richesse et de l’indulgence et de ce que signifie l’amour, donc avoir la capacité de dire : « Je ne vais jamais discuter de fanatisme ou d’homophobie dans cette ville », c’est une façon de protéger un monde que je sentais plus doux et plus tolérant. »

3 – A little bit of Alexis

🎶La la la la la la la A little bit of Alexis ! 🎶 Un tube en puissance avec une chorégraphie magique à la Britney Spears qui restera dans votre tête pendant des heures. Une chanson originale écrite et interprétée par Annie Murphy elle-même.

4 – Stevie Budd et ses réactions

Emily Hampshire, qui joue Stevie, a probablement les meilleures réactions face à la folie douce de la famille Rose. Elle représente en quelque sorte le public déconcerté face ces gens qui vivent clairement sur un autre plan cosmique et qui n’ont aucun sens des réalités. Mais Stevie va les rendre meilleurs et les Rose, notamment son amitié avec David, va réchauffer son coeur de glace.

5 – Choc des cultures hilarant

La série est vraiment drôle avec des répliques hilarantes et une famille qui est vraiment comme un poisson hors de l’eau. Le clash entre les habitants de Schitt’s Creek et la famille Rose est un régal et ils finiront par s’adopter les uns les autres.

6 – Simply the Best

Rien que pour la séquence où Patrick chante Simply the Best puis celle durant laquelle David offre un playback mémorable de cette même chanson de Tina Turner, ça vaut le coup

Le seul reproche qu’on peut faire à la série, c’est qu’elle met un peu de temps à se mettre en place. La première saison est bonne, mais c’est vraiment durant la saison 2 qu’elle se trouve et de là, elle ne fait que s’améliorer. Les personnages, qui au départ peuvent paraître insupportables et caricaturaux, finissent par être très attachants. Il faut être un peu patient mais ça vaut vraiment le coup.

Schitt’s Creek est avant tout une série sur la tolérance, l’amour, la famille et surtout elle laisse la place à chacun de grandir et de s’améliorer. La famille va vraiment se redécouvrir et trouver une communauté qui les accepte.

Composée de 6 saisons, Schitt’s Creek (ou Bienvenue à Schitt’s Creek) sera diffusée à partir de ce samedi 26 juin 18h sur Canal+. L’intégralité est disponible sur MyCanal.