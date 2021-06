Good Girls : NBC annule la série après 4 saisons

NBC a décidé d’annuler la série Good Girls après 4 saisons sur son antenne. Elle ne sera pas sauvé par Netflix.

Good Girls, c’est presque fini. Alors que la saison 4 est toujours en cours de diffusion, NBC a pris la décision de ne pas continuer avec une saison 5. Il y avait pourtant un accord potentiel pour ramener la série pour une cinquième et dernière saison sur Netflix, mais les négociations ont échoué et la série se terminera officiellement avec la saison 4.

Créée par Jenna Bans, Good Girls met en vedette Christina Hendricks, Mae Whitman et Retta en tant que mères de banlieue qui commencent une double vie en tant que criminelles pour gagner de l’argent rapidement et finissent par blanchir de l’argent pour un criminel. La série met également en vedette Manny Montana et Matthew Lillard.

Hendricks a répondu à la nouvelle de l’annulation sur Instagram, en publiant une image empruntée à sa co-star Whitman et en ajoutant la légende : « Eh bien, nous avons tout donné. Nous l’avons vraiment fait. Merci à nos incroyables fans au fil des ans pour toute votre passion et votre soutien. »

Les audiences de la série sont au plu bas cette année avec une moyenne de 1,5 million de téléspectateurs et un rating de 0,34 sur le public cible des 18-49 ans. C’est 18% de moins que la saison passée. Sur les 14 séries dramatiques diffusées sur NBC cette saison, Good Girls était la dernière en termes d’audiences.

Il reste cinq épisodes dans la saison 4, donc l’histoire n’est pas encore terminée. Le dernier épisode sera diffusé le 22 juillet sur NBC.

En France, Good Girls est diffusée sur M6 et la série est également disponible sur Netflix.

Source : TVLine et EW / Crédit ©NBC