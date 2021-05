The Flash saison 8 : Des épisodes crossovers avec les héros de l’Arrowverse

La saison 8 de The Flash démarrera avec des épisodes crossovers qui réuniront les différents héros de l’Arrowverse.

La CW est en train de mettre en place toute une série de crossovers pour ses super-héros. Le président de la chaine, Mark Pedowitz, a annoncé cette semaine que la saison 8 de The Flash commencera par 5 épisodes spéciaux dans lesquels les différents héros de l’Arrowverse (ou le CW-verse comme il l’appelle) viendront prêter main-forte.

« L’idée de The Flash est que [le showrunner] Eric Wallace et [le producteur exécutif Greg Berlanti] se sont réunis, et nous avons parlé des autres super-héros du CW-verse qui se réuniront dans chaque épisode individuel », a déclaré Pedowitz aux journalistes américains lors d’un conférence de presse. « Ce ne sera pas tout à fait un crossover, mais il aura une sensation de type crossover avec l’introduction de tous ces personnages. »

Pedowitz n’a pas dit quels acteurs rendraient visite dans The Flash en novembre. « Je vous laisse avoir ces conversations avec Eric Wallace », a déclaré Pedowitz à EW. « Nous savons qu’il y a quelques idées pour quelques acteurs, mais nous n’avons rien de définitif. »

Il est bien possible que Cress Williams en fasse partie puisque même si Black Lightning vient de se terminer, l’interprète de Jefferson Pierce a récemment confié à EW qu’il avait été contacté par l’équipe de The Flash pour une apparition la saison prochaine. On se demande ainsi si ce sera également le cas pour Supergirl qui se termine cette année. Melissa Benoist reviendra-t-elle pour ces épisodes spéciaux ?

La CW a dû abandonner son crossover annuel cette saison parce que la pandémie COVID-19 a rendu pratiquement impossible l’écriture et la planification d’un événement en plusieurs épisodes couvrant plusieurs séries et mettant en scène plusieurs acteurs. Au lieu du fun habituel, David Ramsey, ancien de Arrow, reprendra son rôle de John Diggle dans plusieurs séries, notamment Batwoman, Superman & Lois, The Flash et Supergirl et il apparaitra dans un nouveau personnage dans Legends of Tomorrow.

Notez que Riverdale aura également droit à des épisodes spéciaux pour démarrer sa prochaine saison en novembre.

Source : EW / Crédit ©CW