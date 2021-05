Black Lightning saison 4 : Retour surprise, mort et passage de relais dans le final (SPOILERS)

Découvrez comment se termine l’histoire de la famille Pierce dans le final de Black Lightning. Est-ce vraiment la fin pour Jefferson dans l’Arrowverse ? Spoilers.

Black Lightning, c’est déjà fini. Après quatre saisons, la CW dit au revoir à la série de super-héros familiale. Dans le dernier épisode, Jefferson a réussi à se sortir de la tombe dans laquelle Tobias l’a enterré après que la Team Lightning ait réussi à éteindre l’émetteur qui bloquait leurs pouvoirs.

À partir de là, Black Lightning a fait face à Tobias dans une bataille ultime et il ne s’est pas retenu. Dans la bagarre, Tobias est tombé par la fenêtre et s’est empalé sur une flèche. Mais têtu comme il est, Tobias ne se laisse pas mourir sans combattre jusqu’à la fin et continue à tirer sur Black Lightning, forçant le héros à tuer son ennemi juré avec un éclair. Pourtant, son intention n’était pas de le tuer. Après sa mort, Tobias a vieilli et ressemblait au septuagénaire qu’il était vraiment.

Tobias Whale est enfin mort et retour surprise

Durant toutes ces années, Jefferson a tout fait pour éviter de tuer Tobias parce qu’il n’est pas un tueur, mais il n’a pas eu le choix. C’est une chose qui a surpris Cress Williams quand il a lu le scénario : « J’ai été surpris. Cela ne laissait définitivement aucune place à l’interprétation de « Oh, peut-être que Tobias est toujours vivant », ou quelque chose comme ça. C’est du genre : « Eh bien, non, c’est clair, »» confie l’acteur à EW.

Il compare le geste de Jefferson à Superman : « Mais à un certain niveau, cela m’a presque rappelé Man of Steel, un film où Superman n’avait d’autre choix que de tuer Zod. C’était juste une prise de conscience que Zod n’allait jamais s’arrêter et qu’il allait y avoir beaucoup de morts dans son sillage, et il était en quelque sorte forcé de devoir le tuer. » C’est la même chose pour Jeff, s’il n’arrête pas Tobias une bonne fois pour toute, il continuera à faire des dégâts. Il n’y a pas de rédemption possible pour Tobias, il devait mourir.

Ensuite, JJ (Laura Kariuki), qui s’est dirigée vers les tunnels pour confronter la cheffe de police Lopez avec TC à ses côtés, a fini par être confrontée à la vraie Jennifer, qui a pu retrouver sa forme d’origine dans l’ionosphère. En effet, ce n’était pas la vraie Jennifer qui est revenue. Avant le combat, JJ a expliqué qu’elle détestait Jennifer d’être libre, d’être faite de chair et d’aller et venir de l’ionosphère, à sa guise. La série a réussi à bluffer le public avec la fausse Jen, c’était un vrai twist de revoir China Anne McClain dans son costume de Lightning, surtout après l’annonce de son départ. Après avoir éliminé JJ, Jennifer s’est battue contre Lopez et l’a éliminée, et juste comme ça, l’ordre a de nouveau été rétabli à Freeland.

Un retour possible dans The Flash ?

Après le combat, la famille Pierce – y compris la vraie Jennifer Pierce – s’est réunie dans l’appartement d’Anissa et Grace pour fêter leur victoire. Pendant les festivités, Jefferson a annoncé qu’il se retirait en tant que héros de Freeland et permettait à Anissa, Jen et Grace de prendre son relais. Mais cela ne signifie pas qu’il se retire complètement de l’entreprise de super-héros. En effet, selon EW, une autre série de l’Arrowverse a déjà contacté Cress Williams pour lui proposer de reprendre son rôle de Black Lightning.

« Des gens de l’équipe de The Flash m’ont contacté pour me demander de venir travailler avec eux », dit Williams à EW. Si pour le moment rien de concret n’a été annoncé, il est bon de savoir que la porte de l’Arrowverse reste ouverte pour Cress Williams. Il fait partie de la famille et il est partant pour revenir de temps en temps : « J’ai vraiment apprécié le crossover l’année dernière. Plus précisément, je pense que moi et Grant [Gustin], nous nous ressemblons beaucoup dans la façon dont nous abordons le travail, et nous avons eu de très bonnes conversations » dit-il.

Il ajoute : « L’une de mes scènes préférées de ce personnage était la scène entre lui et moi dans la bibliothèque [dans le Waverider dans Crisis on Infinite Earths.] Donc, l’idée de pouvoir revenir et faire un épisode ici ou là ? Oh oui, je suis partant pour ça. »

Rien n’est signé pour l’instant, mais des discussions ont lieu. Williams confirme qu’on l’a approché d’une fois. « Il y a environ deux mois, ils sont revenus vers moi pour me dire: « Nous pensons à quelques épisodes, et ce sont les mois auxquels nous pensons, et nous voulons juste, encore une fois, voir si tu es d’accord. » Et en gros, nous avons dit la même chose, comme « Ouais, ouais ». J’imagine donc qu’à un moment donné, la prochaine chose sera quelque chose d’un peu plus définitif.»

Pas de série Painkiller

A la fin, TC a aidé Painkiller/Khalil à guérir de son «ordre de tuer» contre les Pierce, mais cela signifiait également qu’il ne se souviendrait plus de Jennifer. Et on ne saura pas comment il vivra sans le souvenir de Jen puisque ce lundi, on a appris que The CW ne donnera finalement pas sa propre série dérivée à Painkiller. Il avait pourtant eu son backdoor pilot mais ça n’a pas convaincu la chaine.

L’épisode et la série se sont terminés avec Lala émergeant de la pierre dans laquelle Destiny l’a piégé et se délectant de la mort de Tobias. « Quelqu’un te l’a finalement mise bien profond », a déclaré Lala, terminant la série en riant. Ce dernier est vraiment immortel.

La famille avant tout

Black Lightning était une série sur l’espoir, sur la communauté noire et sur la famille. Alors que la série prend fin, ces mêmes thèmes ont refait surface dans le final. Les Pierce ont retrouvé leurs super pouvoirs et ont éliminé les méchants. Ils se retrouvent en famille et la série se termine avec un passage de relais. Les filles de Jefferson et sa belle-fille Grace vont veiller sur Freeland tandis que TC reprendra le poste de Gambi qui lui aussi, prend sa retraite.

La série n’a pas toujours été parfaite, loin de là, elle a parfois manqué de sens et de clarté, mais elle fut une série importante qui avait complètement sa place dans l’Arrowverse. On espère revoir Jen, Anissa et Grace qui forment un beau trio et qui auraient mérité leur spin-off.

La saison 4 de Black Lightning arrive le 29 juin sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©CW