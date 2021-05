Arrowverse : David Ramsey se confie sur ses apparitions dans Batwoman et Legends of Tomorrow (photo)

David Ramsey révèle son rôle mystérieux dans Legends of Tomorrow et tease l’apparition de Diggle dans Batwoman.

La série Arrow est peut-être terminée mais cela ne veut pas dire que c’est la fin pour David Ramsey dans l’Arrowverse. L’interprète de John Diggle apparaitra dans 5 séries DC et sera bientôt notamment dans Batwoman et Legends of Tomorrow et il s’est récemment exprimé sur son retour imminent.

Ramsey sera d’abord présent dans un épisode à venir de Batwoman. Il est assez étrange de le voir dans cette série puisqu’il n’a jamais vraiment interagit avec des personnages de cette univers, mais apparemment, il a une bonne raison qui l’amène à Gotham.

Il révèle que Diggle souffre de « maux de tête. Des maux de tête écrasants. Et il entend des voix », a expliqué Ramsey. « Il se rend à Gotham pour obtenir de l’aide, pour voir un médecin là-bas, et entre-temps, son histoire d’ARGUS continue. Sa femme est toujours à la tête d’ARGUS et il est codirecteur, et cela fait partie de ce qu’il apporte quand il vient dans ces villes. Il est là pour aider et aider de toutes les manières possibles avec son accès à ARGUS. C’est une très grande partie de qui il est. »

Les fans devront attendre pour voir exactement ce que cette intrigue impliquera, en particulier compte tenu de la façon dont les choses se sont terminées pour Diggle dans le final d’Arrow l’année dernière. La scène finale du personnage s’est terminée par la réception de ce que les fans croyaient être un anneau de Green Lantern – et selon Ramsey, cette intrigue sera abordée, mais pas de la manière dont les fans pourraient s’attendre.

Legends of Tomorrow

« En ce qui concerne l’exploration de ce qui est arrivé à Diggle depuis qu’il a trouvé cette boîte verte, ce sera exploré dans les autres épisodes – sur Batwoman, Flash, Superman & Lois et Supergirl», a déclaré Ramsey ailleurs dans l’interview. « Ce qu’il y avait dans la boîte, il a refusé l’invitation. Disons-le comme ça. Mais il y a des conséquences à cela. »

Au sujet de son apparition dans Legends of Tomorrow, les choses seront un peu différentes pour Ramsey puisqu’il jouera un autre personnage. Il révèle à TVLine qu’il joue « un personnage tout à fait différent. C’est un personnage historique, un personnage de Western historique. » Ne vous attendez donc pas à voir les Légendes rendre visite à un Diggle dans le futur devenu Green Lantern.

Un premier aperçu de Diggle dans Legends of Tomorrow a été dévoilé. Il sera présent dans l’épisode 8 de la saison 6.

Batwoman et Legends of Tomorrow sont diffusées le dimanche sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW