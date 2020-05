Suicide Squad : Harley Quinn et Deadshot devaient avoir une relation intime

Harley Quinn et Deadshot devaient avoir une relation intime qui a finalement été coupée du film Suicide Squad de David Ayer.

Apparemment, Harley Quinn et Deadshot étaient sensés avoir une relation intime dans le film Suicide Squad réalisé par David Ayer. En effet, le réalisateur a révélé sur les réseaux sociaux que dans le scénario original, les deux personnages sortaient ensemble. Cela a finalement été coupé durant les reshoots du film. Il révèle aussi qu’un personnage survivait.

« Diablo a survécu à l’origine, Harley et Deadshot étaient en couple. Cela a été changé lors des reshoots. »

Diablo survived originally, Harley and Deadshot hooked up as a couple. This was changed during reshoots. https://t.co/GMcXMdNAch

— David Ayer (@DavidAyerMovies) May 18, 2020