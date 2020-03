This Is Us saison 5 : Le nouveau docteur aura un rôle important

Le nouveau docteur dans This Is Us joué par Josh Hamilton aura une place importante dans la saison 5. Spoilers sur le final de la saison 4.

Le final de la saison 4 de This Is Us a introduit un nouveau personnage, le Dr Mason joué par Josh Hamilton (Ray Donovan, 13 Reasons Why). Il est l’obstétricien de Madison qui attend des jumeaux avec Kevin.

Selon le créateur de la série Dan Fogleman, le personnage va devenir important la saison prochaine : « Josh est l’un de mes acteurs préférés », a déclaré Fogelman aux journalistes américains lors d’une conférence téléphonique. « Le docteur devient un personnage important la saison prochaine pour Kevin. Il a des jumeaux avec une quasi inconnue – ce n’est pas une expérience de naissance normale. »

Le Dr Mason a été présenté au début de l’épisode, alors qu’il tentait de calmer un cheval qu’il venait d’acheter. Bien qu’il n’ait pas réussi, sa fille, Sadie, a finalement réussi à adoucir l’animal.

Les téléspectateurs n’ont pas réalisé que le personnage était médecin avant de le voir entrer dans son bureau, de mettre une blouse blanche et de se préparer à examiner Madison, la meilleure amie de Kate. C’est là qu’on découvre que c’est la mère des jumeaux de Kevin.

Fogelman a ajouté cryptiquement que le Dr Mason pourrait avoir une véritable importance dans l’intrigue d’un autre personnage de This Is Us : « Ce n’est pas un hasard s’il a été présenté dans le même épisode qui a vu le retour de Dr K. »

Dr K (Gerald MvRaney) est le médecin de Rebecca qui a accouché Kevin et Kate. Il est très important dans l’histoire de la série. A-t-il un lien avec le Dr Mason ? Sont-ils de la même famille ? Il sera intéressant de voir ce qu’insinue le créateur en disant que ce n’est pas un hasard que le Dr Mason soit introduit dans le même épisode du retour de Dr K.

La saison 4 de This Is Us est disponible sur MyCanal.

