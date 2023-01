Titans et Doom Patrol : HBO Max annule les séries DC après 4 saisons

HBO Max annule les séries DC Titans et Doom Patrol après 4 saisons. James Gunn dit que ce n’est pas sa décision.

C’est presque la fin pour Titans et Doom Patrol. Les saisons 4 des deux séries qui sont actuellement en hiatus, seront les dernières. Elles prendront fin une fois le reste des épisodes diffusés. C’est une triste nouvelle pour les fans mais elle était a attendre étant donné tous les changements opérés chez Warner Bros et DC Studios.

« Bien que ce soient les dernières saisons de Titans et Doom Patrol, nous sommes très fiers de ces séries et ravis que les fans voient leurs fins décisives », a déclaré un porte-parole de HBO Max dans un communiqué. « Nous sommes reconnaissants à Berlanti Productions et Warner Bros. Television d’avoir créé une série aussi palpitante, pleine d’action et sincère. Nous remercions le showrunner des Titans Greg Walker, les producteurs exécutifs Greg Berlanti, Akiva Goldsman, Sarah Schechter, Geoff Johns, Richard Hatem et le équipe de Weed Road Pictures. »

« Pour Doom Patrol, nous célébrons le showrunner Jeremy Carver et les producteurs exécutifs Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns, Chris Dingess et Tamara Becher-Wilkinson. Pendant quatre saisons, les fans sont tombés amoureux des Titans et de Doom Patrol, investissant dans leurs épreuves et tribulations, et dans leurs batailles légendaires sauvant le monde à maintes reprises. »

« Je suis immensément fier de nos talentueux acteurs, de notre équipe et de nos scénaristes et de leurs efforts pour donner vie aux 49 épisodes au cours des cinq dernières années », a déclaré Greg Walker, producteur exécutif de Titans. « Je n’aurais pas pu rêver de meilleurs partenaires que Berlanti Productions, Warner Bros. Television et HBO Max, et depuis le début, Geoff Johns et Akiva Goldsman. »

Il ajoute : « Je suis extrêmement reconnaissant pour leur confiance indéfectible tout au long de ce processus. Enfin, je dois remercier nos incroyables fans pour leur soutien continu, leur engagement et la communauté passionnée qu’ils ont construite autour de notre série. Il nous reste six épisodes à révéler au monde qui, nous l’espérons, donneront à nos personnages bien-aimés la fin créative qu’ils méritent. »

« A nos merveilleux partenaires de HBO Max, Warner Bros. Television, Berlanti Productions et DC Studios, merci de nous avoir encouragés ces quatre dernières saisons », a déclaré le producteur exécutif de Doom Patrol, Jeremy Carver. « Aussi, qu’est-ce que vous avez fumé ? À notre brillant casting, à notre équipe indomptable, à notre équipe de scénariste intrépide et, surtout, à nos magnifiques fans : merci d’autant plus. Vous avez fait de cette balade une expérience unique. »

Depuis novembre dernier, DC Studios est sous la direction de James Gunn et Peter Safran mais Gunn assure que cette décision d’annuler les séries le précède. Quand un tweetos suggère que les séries se terminent à cause de Gunn et Safran, Gunn répond : « La décision de mettre fin à les séries nous précède. Mais je souhaite certainement le meilleur au talentueux groupe de créateurs, d’acteurs et au reste de l’équipe qui a produit les deux séries. »

The decision to end the series precedes us. But I certainly wish the best for the talented group of creators, actors, and the rest of the crew that produced both shows. https://t.co/jdqDc9TqU1 — James Gunn (@JamesGunn) January 26, 2023

Titans et Doom Patrol ont été créées à l’origine sur DC Universe pour aider à lancer la plate-forme, et sont passées à HBO Max pour sa création en 2020 alors que DC Universe a été transformé en un service de comics numériques premium.

Les deux séries ont récemment diffusé la première moitié de leur quatrième saison respective sur HBO Max et reviendront avec les six derniers épisodes chacun plus tard cette année.

En France, Titans est disponible sur Netflix tandis que Doom Patrol est diffusée sur Syfy.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros