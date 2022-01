Superman & Lois saison 2 : Révélation du méchant qui se trouve dans les mines (spoilers)

L’épisode 3 de la saison 2 de Superman & Lois confirme ce qui se trouve dans les mines. Spoilers.

Après deux semaines de teasing, Superman (Tyler Hoechlin) s’est enfin retrouvé face à face avec la « chose dans les mines » dans Superman & Lois – et c’était un visage qu’il a définitivement reconnu.

Au point culminant de l’épisode de mardi, le monstre en costume vert responsable des visions douloureuses de destruction de Clark s’est frayé un chemin hors des mines et a échangé des coups avec le dernier fils de Krypton.

Le costume du monstre a été endommagé dans la mêlée, révélant qu’il s’agit en fait du sosie cicatrisé de Superman (également joué par Hoechlin) Ou, comme Sam Lane (Dylan Walsh) l’a appelé, une version « bizarre » de Superman.

Jusqu’à présent, la série avait amené les téléspectateurs à croire que le grand méchant était Doomsday, la bête qui a tué Superman dans comics. Mais la réplique de Sam couplée au look complet du personnage suggère que nous avons affaire à un autre méchant : Bizarro. Dans les pages de DC Comics, Bizarro est un clone imparfait de Superman, et est souvent décrit comme étant moins intelligent et moins contrôlé que Superman mais tout aussi puissant.

Dans le reste de l’épisode, suite à un léger trébuchement dans sa campagne, Lana a retrouvé sa confiance en tant que nouvelle femme politique. De son côté, Jordan a pardonné à Sarah d’avoir embrassé cette fille au camp, puis dans un geste d’engagement, lui a offert le collier que son grand-père avait donné à sa grand-mère au lycée.

Pendant ce temps, Jonathan a appris que Candice vendait ces stéroïdes locaux à Timmy; Natalie a accepté que John Henry rejoigne le combat, mais elle a insisté pour améliorer son costume; et Lois a organisé une réunion avec Lucy, seulement pour être rejoint par la cheffe de la secte Ally Allston à sa place. Clairement, cette version de Lucy qui arrive dans le prochain épisode, sera très différente de la Lucy vue dans Supergirl. Ils ont complètement changé son histoire.

La semaine prochaine, Lois et Chrissy sont en mission pour trouver la sœur de Lois, Lucy (Jenna Dewan) et Jonathan et Jordan sont de plus en plus troublés alors que les visions douloureuses de Clark continuent. Pendant ce temps, Lana, Kyle et Sarah partagent un petit déjeuner en famille et discutent de la quinceanera de Sarah à venir. Enfin, Natalie et son père partagent un moment de complicité.

Superman & Lois, c’est le mardi sur la CW et en US+24 sur Salto.

Superman & Lois saison 2 – Promo 2×04 – The Inverse Method