Good Omens : Amazon confirme le casting de la saison 2

Amazon Prime Video annonce le casting de la saison 2 de la série Good Omens.

La série Good Omens sera ben de retour sur Amazon Prime Vidéo avec Michael Sheen et David Tennant qui seront de retour dans les rôles d’Aziraphale et Crowley, respectivement. La plateforme a confirmé que d’autres acteurs seront bien de retour, à commencer par Derek Jacobi qui revient en Metatron. Il retrouvera Dame Sian Phillips (Dune) avec qui il a joué dans I, Claudius.

Mark Gatiss (Sherlock), Steve Pemberton (Killing Eve) et Reece Shearsmith (Inside No. 9) seront également de retour tout comme Niamh Walsh (The English Game).

Tim Downie (Outlander), Pete Firman (The Magicians), Andi Osho (I May Destroy You) et Alex Norton (Pirates des Caraïbes) rejoignent la série dans des rôles pour le moment non dévoilés.

Les autres acteurs confirmés incluent Jon Hamm, Miranda Richardson, Maggie Service, Nina Sosanya, Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Quelin Sepulveda et Shelley Conn.

Selon Deadline, il reste encore quelques noms à ajouter, mais le site confirme que Benedict Cumberbatch et Frances McDormand ne seront pas de retour pour la saison deux.

Neil Gaiman, scénariste et co-showrunner, a déclaré: « Nous sommes ravis d’avoir pu faire revenir autant d’acteurs fabuleux dans la famille Good Omens. Certains d’entre eux reprennent leurs rôles, d’autres jouent des personnages complètement nouveaux. Et nous sommes tout aussi ravis par les personnes qui viennent pour la première fois dans l’équipe de Good Omens. Nous avons un ensemble de talents étonnants, et voir ce qu’ils nous donnent est un régal quotidien. Je ne peux pas attendre que le reste du monde reçoive également ce traitement. »

La saison 2 de Good Omens de six épisodes explorera des intrigues qui vont au-delà du matériel source original et en montera plus de l’étrange amitié entre Aziraphale (Michael Sheen), un ange pointilleux et marchand de livres rares, et le démon Crowley (David Tennant). Ayant été sur Terre depuis le début, et avec l’Apocalypse contrecarrée, Aziraphale et Crowley retrouvent une vie facile parmi les mortels dans le Soho de Londres lorsqu’un messager inattendu présente un mystère surprenant.

La saison 2 de Good Omens est actuellement en tournage en Ecosse.

Source : Deadline / Crédit ©Amazon