WandaVision : Le passé de Wanda et son jumeau Pietro sera exploré

La showrunner de WandaVision dit que le passé de Wanda et Pietro sera exploré dans la série.

Au fur et à mesure que WandaVision progresse, la série commence à déconstruire les traumatismes passés de la vie de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Tôt ou tard, elle devra faire face à la mort de son frère Pietro (Aaron Taylor-Johnson), une chose qu’elle n’a pas vraiment gérer dans les films du MCU.

La showrunner de WandaVision, Jac Schaeffer, dit que ce n’est qu’une question de temps avant que la série ne plonge dans le passé du personnage avec son frère jumeau Pietro, alias Quicksilver.

S’adressant à The Wrap, Schaeffer déclare que toute la série est l’occasion de se plonger dans les origines de Wanda et Vision (Paul Bettany) et de leurs origines aléatoires. Si elle ne le nomme pas explicitement, le site dit que cela inclut le passé de Wanda avec Quicksilver.

« La série est à propos de Wanda et Vision et c’est une opportunité de creuser plus profondément qui ils sont », a déclaré Schaeffer. « Et cela a à voir avec d’où ils viennent. Nous sommes tous le produit de nos expériences, de nos traumatismes et de nos relations. Et nous allons donc explorer tous ces détails de leur passé à mesure que nous avancerons. »

On attend de voir comment Quicksilver sera traité dans la série et si nous le verrons d’une manière ou d’une autre.

WandaVision, c’est chaque vendredi sur Disney+.

Source : The Wrap / Crédit ©Disney+