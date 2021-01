The Witcher Blood Origin : Jodie Turner-Smith pour la série préquelle

Jodie Turner-Smith est annoncée dans le rôle principal de la série préquelle The Witcher Blood Origin.

The Witcher Blood Origin a trouvé sa star. Jodie Turner-Smith vient d’être annoncée dans le rôle principal de la série spin-off de The Witcher. Elle incarnera la guerrière Éile.

Éile est décrite comme « une guerrière d’élite dotée de la voix d’une déesse, qui a quitté son clan et sa position de gardienne de la reine pour suivre son cœur de musicienne nomade. Un grand bilan sur le continent l’oblige à revenir sur le chemin de la lame dans sa quête de vengeance et de rédemption. «

L’actrice britannique a récemment été vue dans le film Queen & Slim auprès de Daniel Kaluuya. Elle était précédemment dans les séries Nightflyers, The Last Ship et Jett.

Blood Origin se déroule dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher. Le préquel fantastique « racontera une histoire perdue dans le temps – la création du premier prototype de Witcher, et les événements qui mènent à la conjonction des sphères cruciale, lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes fusionnèrent pour ne devenir qu’un. »

Blood Origin sera une série limitée en six parties. Declan de Barra agira en tant que showrunner et la showrunner de The Witcher Lauren Schmidt Hissrich est productrice exécutive.

Il n’y a pas encore de date de première, mais un début en 2022 semble probable. Pendant ce temps, la deuxième saison très attendue de The Witcher est attendue en 2021.

Source : Deadline / Crédit ©DR