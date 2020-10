Superman & Lois : Stacey Farber rejoint la série

Stacey Farber de Degrassi La Nouvelle Génération, rejoint la série Superman & Lois dans le rôle d’une méchante.

La série Superman & Lois accueille un nouveau personnage pour sa première saison. Stacey Farber connu pour son rôle d’Ellie Nash dans la série Degrassi La Nouelle Génération, rejoint la série de l’Arrowverse.

Selon The Wrap, elle jouera Leslie Larr, le bras droit de l’une des personnes les plus influentes de la planète. Leslie est décrite comme étant « passée d’une jeune rêveuse idéaliste à un tueuse de rêves endurcie et usée par le monde ». Elle est athlétique, forte et souvent sans cœur.

De qui est-elle le bras droit ? Est-elle au service de Lex Luthor ? Et si oui, lequel ? Il y a quelque mois, une rumeur annonçait la possibilité d’un Lex Luthor noir venant d’un univers alternatif.

Superman & Lois verra le couple mythique de DC vivre leur vie de parents de deux adolescents, Jonathan et Jordan Kent, joués par Jordan Elsass et Alexander Garfin.

Walsh a aussi rejoint la série dans le rôle du Général Sam Lane, le père de Lois. Et pour finir, Emmanuelle Chriqui sera Lana Lang.

La série est attendue à l’antenne pour 2021.

Source : TVLine / Crédit ©CW