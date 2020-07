Supeman & Lois : Deux Lex Luthor présents dans la série ?

Une rumeur annonce la présence de deux Lex Luthor dans la série Superman & Lois. Spoilers possibles.

La série Superman & Lois est en préparation pour la CW et arrivera l’année prochaine à l’antenne. Tyler Hoechlin et Elisabeth Tulloch reprendront leurs rôle de Clark Kent et Lois Lane et les téléspectateurs suivront leur vie de parents à Smallville. Le crossover Crisis on Infinite Earth a confirmé qu’ils ont des jumeaux, Jonathan et Jordan Kent.

Des fuites récentes sur la toile ont annoncées la présence d’un méchant mystérieux nommé « Stranger » qui sera joué par Wolé Parks (Vampire Diaries). Apparemment, selon le site We Got This Covered, il serait une version noire de Lex Luthor en provenance d’un univers alternatif.

Toujours selon We Got This Covered, il ne sera pas le seul Lex Luthor puisque Jon Cryer devrait également apparaître dans la série dans le rôle qu’il tient depuis quelques saisons dans l’Arrowverse. Ce ne serait pas une énorme surprise de le voir passer de Supergirl à Superman & Lois et cela pourrait rendre l’histoire intéressante étant donné la situation du personnage après la Crise.

Après avoir accédé au Book of Destiny, Lex a remplacé Superman de la Terre-96 en Parangon de la Vérité. Cela signifie qu’il est maintenant l’une des rares personnes de l’Arrowverse à connaître l’existence du Multiverse. De plus, dans l’Arrowverse post-crise, il n’a pas de réputation criminelle et est généralement considéré comme un héros. Cela signifie que si et quand il tombe sur son alter-égo joué par Parks, il devrait savoir exactement qui il est et d’où il vient.

Si cette rumeur est avérée, il sera intéressant de voir deux Lex Luthor se faire face. On sait combien il est égocentrique, avoir une autre version de lui-même aussi ambitieuse que sa personne devrait l’agacer au plus au point.

Notez bien que ce n’est pour le moment qu’une rumeur.

Superman & Lois arrive en janvier 2021 sur la CW.

Source : WGTC / Crédit ©CW