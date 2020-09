The Boys : Une série spin-off sur des apprentis super-héros

Amazon Prime Video prépare une série spin-off de The Boys à propos d’un établissement pour jeunes super-héros.

Vought n’a pas fini de créer des monstres. Alors que la saison 2 bat actuellement son plein sur la plateforme, Amazon Prime Video annonce une nouvelle série spin-off dans l’univers de The Boys qui se déroulera dans une école pour super-héros.

Également produit par Sony Pictures Television, la série se déroule dans la seule université américaine exclusivement réservée aux jeunes adultes super-héros, gérée par Vought International. Amazon décrit la série comme une « série irrévérencieuse qui explore la vie des Supes hormonaux et compétitifs alors qu’ils mettent leurs limites physiques, sexuelles et morales à l’épreuve, en compétition pour les meilleurs contrats dans les meilleures villes. Moitié série sur la fac, moitié Hunger Games – avec tout le cœur, la satire et la grossièreté de The Boys. »

Craig Rosenberg, producteur exécutif et scénariste sur The Boys, qui a notamment écrit l’épisode de la baleine de la saison 2, écrit le pilote. Il servira également de showrunner et de producteur exécutif. Eric Kripke, showrunner de The Boys, servira de producteur exécutif avec Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty et les créateurs des comics de The Boys Garth Ennis et Darick Robertson.

La saison 2 de The Boys, lancée plus tôt ce mois-ci, a connu le meilleur lancement mondial d’une série Amazon Original, doublant presque le nombre de téléspectateurs mondiaux de la saison 1 au cours de ses deux premières semaines.

Alors que la saison 1 a été diffusée en une seule fois l’année dernière, la saison 2 a dévoilé les trois premiers épisodes simultanément avant de passer à un format hebdomadaire, chaque vendredi.

