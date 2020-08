Mulan : Le film ne sera pas visible en France en même temps que les Etats-Unis

Le film Mulan ne sera pas disponible en France le 4 septembre comme aux Etats-Unis sur Disney+.

Mauvaise nouvelle pour les spectateurs qui espéraient voir le film Mulan dès le 4 septembre prochain. Il y a peu, Disney a annoncé qu’ils renonçaient à la sortie de Mulan en salles pour proposer le film sur leur plateforme streaming Disney+ au prix de 29.99$. Cette décision fait suite à la crise sanitaire qui paralysie les salles obscures.

Selon le Parisien, le film n’aura pas le même traitement en France, ou du moins, il ne sera pas disponible le même jour. D’après leurs informations, le film sera disponible plus tard pour le public français mais aucune date n’a encore été fixée.

D’après Variety, Disney espère atteindre une recette d’environ 375 millions de dollars en proposant Mulan sur sa plateforme. C’est beaucoup moins que ce qu’aurait rapporté une sortie en salles, mais c’est suffisant pour amortir son budget, estimé à 70 millions de dollars.

Mulan est l’adaptation live du dessin-animé du même nom des années 90. Un aventure de fantasy asiatique avec une héroïne guerrière. Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille aînée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque étape du processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure pour explorer son véritable potentiel…

Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la jeune fille en une guerrière aux faits d’armes héroïques, honorée par tout un peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père.

La distribution de Mulan réunit Yifei Liu dans le rôle de Mulan; Donnie Yen dans celui du commandant Tung; Jason Scott Lee dans celui de Böri Khan et Yoson An dans celui de Cheng Honghui. Ils sont rejoints par Gong Li qui incarne Xianniang et Jet Li qui interprète l’Empereur.

Source : Variety et Le Parisien / Crédit ©Disney