Matrix 4 : Keanu Reeves, Carrie Anne Moss et Nell Patrick Harris de retour sur le tournage

Keanu Reeves, Carrie Anne Moss et Nell Patrick Harris ont été aperçu de retour sur le tournage de Matrix 4 en Allemagne.

Après plusieurs semaines à l’arrêt, la production de Matrix 4 est de retour en Allemagne. Keanu Reeves, Carrie Anne Moss et Nell Patrick Harris ont été aperçu à Berlin pour reprendre le tournage du film.

Le site TMZ révèle que les acteurs sont bien de retour en Europe pour reprendre là où les choses se sont arrêtées en mars dernier. Si on sait que Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity, pour le moment le rôle de Nell Patrick Harris est tenu secret.

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris Back on ‘Matrix 4’ Set https://t.co/l4elHnTHyq — TMZ (@TMZ) June 24, 2020

Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Joathan Groff, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas et Jessica Henwick ont aussi rejoint le film.

A noter aussi qu’une rumeur annonce Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen) dans le rôle du jeune Morpheus mais cela n’est pas confirmé.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 devait sortir en mai 2021 mais il est désormais prévu pour le printemps 2022.

Source : TMZ / Crédit ©Warner Bros