DC Studios : James Gunn se prépare à des annonces imminentes

James Gunn confirme qu’il annoncera bien des projets de DC Studios ce mois-ci, mais un plan sur 10 ans.

Les fans de DC commencent à perdre patience et ont hâte de connaitre ce que James Gunn et Peter Safran ont en réserve pour leurs personnages préférés du DCU. Gunn est très actif sur les sur les réseaux sociaux et donne régulièrement des mises à jour sur la franchise. Cela inclus la confirmation que des révélations seront annoncées à un moment donné ce mois-ci.

Dans un nouveau commentaire sur les réseaux sociaux, Gunn a fait allusion à ce à quoi les fans peuvent s’attendre. Sur un récent post sur Instagram, Gunn a confirmé que lui et Safran ne dévoileraient pas leur plan sur les 8 à 10 ans à venir en janvier, mais plutôt « seulement quelques projets du premier chapitre ».

Il restera à voir si ces quelques projets incluent ceux qui sont déjà attendus, y compris un reboot de Superman écrit par Gunn et une deuxième saison de Peacemaker, ou des films entièrement nouveaux ainsi que des séries pour HBO Max. Il est également intéressant qu’il se réfère à cette première partie de projets comme un « chapitre ». Est-ce le mot qui sera utilisé pour se différencier des « Phases » de Marvel ?

Depuis novembre dernier, Gunn et Safran sont co-présidents et co-PDG de DC Studios, supervisant la grande majorité des projets cinématographiques et télévisuels sous leur égide. Bien qu’il n’y ait aucune indication exacte des nouveaux projets que nous verrons sous le mandat de quatre ans du duo, les fans et même d’autres créatifs dans l’espace des super-héros sont définitivement impatients de voir ce qui les attend.

Crédit ©DC/DR