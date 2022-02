Peacemaker : HBO Max renouvelle la série DC de James Gunn pour une saison 2

La série DC Peacemaker, spin-off de Suicide Squad, aura bien une saison 2 sur HBO Max.

C’est officiel, Peacemaker reviendra bien pour une saison 2. Hier, à moins de 24 heures du final de la saison 1, HBO Max a annoncé que la série de James Gunn reviendrait pour de nouveaux épisodes inédits. Gunn écrira et réalisera cette nouvelle saison.

Gunn a confirmé l’information sur les réseaux sociaux : « C’est vrai, #Peacemaker revient pour la saison deux. Merci à Peter Safran, @JohnCena, à nos incroyables acteurs et équipes, à nos adorables amis de @HBOMax – et surtout à vous tous d’avoir regardé ! @DCpeacemaker »

That’s right, #Peacemaker is coming back for Season Two. Thanks to Peter Safran, @JohnCena, our incredible cast & crew, our wildly supportive & lovely friends at @HBOMax – and mostly all of you for watching! @DCpeacemaker pic.twitter.com/wZSZBivrDQ — James Gunn (@JamesGunn) February 16, 2022

De son côté, John Cena a écrit : « En apprendre et éventuellement devenir #PEACEMAKER était un exercice d’exploration de l’esprit amusant et absolument génial de @JamesGunn. Ce fut un privilège de travailler sur cette série et avec les acteurs, l’équipe et @hbomax. Ravi de dire que nous serons de retour pour créer plus de paix pour la saison [2] ! »

Learning about and eventually becoming #PEACEMAKER was an exercise in exploring the fun and absolutely genius mind of @JamesGunn. It’s been a privilege to work on this show and with the cast, crew and @hbomax team. Elated to say we’ll be back to create more peace for Season ✌️! pic.twitter.com/ujeeXODvOn — John Cena (@JohnCena) February 16, 2022

« Créer Peacemaker a été l’un des véritables moments forts de ma vie, à la fois professionnellement et autrement, avec John Cena et l’incroyable équipe créative qui m’entoure, ainsi que nos partenaires de HBO Max », a déclaré Gunn dans un communiqué séparé. « Avoir quelque chose que nous aimons tous tant être aimé par le public à son tour a été une expérience merveilleuse. J’ai hâte que les gens voient où va Team Peacemaker dans la saison 2. »

Cena a ajouté : « Je suis incroyablement honoré et touché par la réponse à Peacemaker et l’expérience de jouer ce personnage. Merci à James Gunn, Peter Safran, HBO Max, l’équipe et mes camarades de casting qui ont travaillé sans relâche pour faire de cette série inoubliable. »

Gunn a écrit les huit épisodes de la saison 1 de Peacemaker et en a réalisé cinq, dont le premier. La saison s’est terminée ce jeudi 17 février avec une belle surprise à l’intérieur qui ravira les fans de DC.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros TV/HBO Max