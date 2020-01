The Walking Dead : Le créateur a-t-il révélé la cause de l’apocalypse Zombie ?

Robert Kirkman donne une explication sur la cause de l’apocalypse Zombie dans The Walking Dead.

Le créateur de The Walking Dead, Robert Kirkman, semble avoir révélé la cause du mystérieux virus responsable de la peste zombie. L’an dernier, Kirkman a officiellement mis un point final à ses romans graphiques mais il a clos l’histoire sans jamais révéler les origines du virus.

La cause n’a également jamais été révélée dans la série et rien n’indique que cette histoire sera explorée dans la série. Estimant peut-être qu’il n’y avait plus de raison de garder le secret pour lui plus longtemps, Kirkman a apparemment offert une explication simple mais vague.

Sur Twitter, quand un fan lui demande ce qui a causé les zombies, il répond : « Un spore de l’espace. » Ce qu’il ne dit pas, c’est comment une bactérie de l’espace est arrivée sur terre et a transformé la planète en terrain de jeu pour zombies.

Space spore. — Robert Kirkman (@RobertKirkman) January 22, 2020

Cette brève explication de Kirkman est bien plus qu’il n’ait jamais dit sur ce qui a causé l’épidémie. Mais est-il sérieux avec cette réponse ? N’est-il pas en train de troller les fans parce qu’il en a marre de cette question ?

Il faut tout de même noter que lors d’une session de questions-réponses sur Tumblr en 2018, Kirkman a dit qu’il révélerait un jour les origines du virus zombie sans fanfare, c’est peut-être ce que le créateur des comics vient de faire ici.

Il disait : « Peut-être que des années après que tout sera fini, je le mentionnerai avec désinvolture dans une interview, » a déclaré Kirkman. Mais pour lui, cette révélation ne bénéficie pas à l’histoire : « Cela ne pourrait pas être moins important pour l’histoire et la vie de ces personnages. Ce serait complètement hors de propos dans l’histoire. Honnêtement, si un scientifique de Washington vient vers les personnages et leur dit ce qui s’était passé, ils haussaient les épaules et disaient ‘Oh … d’accord …’ cela ne changerait pas du tout leur vie … et … j’en ai trop dit. »

La franchise à la télévision pourrait bien surpasser les comics et s’aventurer sur des territoires complètement inconnus. Peut-être que les fans verront la révélation un jour. Mais il est vrai que la série n’est pas une série sur la science derrière l’épidémie, c’est une série sur des personnages et leur survie.

Crédit ©AMC