Marvel : Charlie Cox savait pour son retour en Daredevil et Jessica Henwick aimerait revenir en Colleen

Jessica Henwick aimerait revenir dans l’univers Marvel dans le rôle de Colleen d’Iron Fist et dit que Charlie Cox était au courant de son retour potentiel depuis des années.

Daredevil est incontestablement l’une des séries Marvel de Netflix les plus appréciées. Quand la série a été annulée par la plateforme en 2018, les fans ont continué d’espérer un retour de Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock/Daredevil.

Récemment, Kevin Feige a confirmé que Cox serait toujours Daredevil si jamais le personnage était ramené dans l’univers, puis la semaine dernière, le souhait des fans a été exaucé quand il est apparu dans Spider-Man No Way Home. Et il n’est pas le seul de sa série à avoir fait une apparition dans le MCU puisque Vincent D’Onofrio a repris son rôle de Wilson Fisk/Kingpin.

Un retour planifié depuis longtemps

Jessica Henwick, qui a joué dans Iron Fist et The Defenders, a récemment discuté de son rôle dans The Matrix Resurrections avec The Hollywood Reporter, et tout en discutant de la possibilité de reprendre son rôle Marvel de Colleen Wing à l’avenir, elle a révélé que cela fait des années que Cox savait qu’il continuerait comme Daredevil.

Dans la conversation, elle confie qu’elle a failli avoir un rôle dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux mais elle a finalement choisi Matrix Resurrections. Accepter Shang-Chi aurait mis fin à l’éventualité de reprendre son rôle de Colleen dans le MCU si jamais l’occasion se présentait un jour.

Elle explique qu’il est toujours possible que Colleen revienne : « Cela a certainement été abordé dans la discussion. Si j’avais fait [Shang-Chi], j’aurais dû effectivement tiré un trait Colleen. Ce n’était pas le facteur principal, mais c’est certainement venu dans la conversation. J’aime Colleen. Elle a changé ma vie. Bien sûr, si j’avais l’opportunité de la revisiter, je le ferais, mais je ne sais pas à quel point c’est probable. »

C’est là qu’elle dit que Cox savait qu’il reviendrait depuis un moment : « Charlie était au courant de cette opportunité il y a des années. Il savait déjà que cela arriverait. Je pense que j’aurais déjà entendu s’il y avait eu des plans avec Colleen.»

Cela fait des années que les fans et la presse demande à Cox s’il reviendrait et il a bien caché son jeu en répondant toujours de manière très évasive à ce sujet. En ce qui concerne Colleen, Henwick semble ne pas savoir si elle reviendra mais est-elle aussi en train de la jouer évasive.

Iron Fist n’a jamais été la série favorite des fans de Marvel, mais Colleen est de loin le meilleur personnage de la série. Elle formait un super duo avec Misty Knight (Simone Missick) et on adorerait la revoir. Henwick pense que ce serait super de les revoir ensemble.

« Ce serait cool ! Si c’était le bon moment, le bon projet, c’est sûr. J’aime Colleen. Mais on verra. Je lui ai donné une fin heureuse. Elle vit heureuse à New York avec Misty [Simone Missick]. Elles dirigent leur propre entreprise ensemble. Donc elle est bien là où elle est aussi. »

On attend de voir s’il y a un avenir pour Colleen dans le MCU, en attendant, Jessica Henwick est à l’affiche de Matrix Resurrections et sera bientôt dans The Grey Man, prochain film des Frères Russo puis dans A Couteaux Tirés 2 de Rian Johnson.

Source : THR / Crédit ©Marvel /Netflix