Hawkeye : Est-ce le même Kingpin que dans Daredevil ? Vincent D’Onofrio répond

Vincent D’Onofrio répond si Hawkeye et Daredevil partagent le même Kingpin et l’acteur confit qu’il aimerait continuer à le jouer. Spoilers

La série Daredevil de Netflix s’est peut-être terminée en 2018 après trois saisons, mais elle est en quelque sorte en train de faire un retour, du moins ses acteurs reviennent. Vincent D’Onofrio a repris son rôle de méchant de Daredevil Wilson Fisk, alias Kingpin/Le Caïd, dans le final de Hawkeye de mercredi, et la semaine dernière, Charlie Cox a surpris (certains) fans avec son caméo en tant que Matt Murdock dans Spider-Man No Way Home.

Pour D’Onofrio, il ne pourrait pas être plus heureux de cette confluence d’événements, ne serait-ce que parce que cela signifie qu’il peut enfin en parler avec son ancienne co-star. « Lorsque [le chef de Marvel Studios, Kevin Feige] a rompu le silence sur le fait que Charlie était dans Spider-Man, Charlie et moi avons immédiatement parlé », a déclaré D’Onofrio à EW.

« Puis quand ils ont sorti la photo de moi sur le téléphone de Kate Bishop dans l'[avant-dernier] épisode de Hawkeye et que c’était sorti dans le monde, alors Charlie et moi avons de nouveau parlé. Alors oui, nous nous informons constamment quand des choses se sont produites pour que nous puissions, premièrement être nostalgiques, et deuxièmement, nous pouvons partager des choses en amis. »

Déjà la fin pour Fisk ?

Dans le final, Fisk a eu confrontation avec sa nièce Maya qu’il a trahie. Elle a découvert que son oncle était responsable de la mort de son père. Maya a cherché à se venger et a tiré sur son oncle à bout portant. Cependant, nous n’avons jamais vu son corps, ce qui signifie qu’il sera probablement de retour. De plus, ne serait-il pas nul si Marvel ramenait Kingpin juste pour le tuer immédiatement ?

En ce qui concerne l’acteur, il a clairement envie de revenir et de continuer à jour ce personnage fascinant : « J’espère qu’il n’est pas mort. Je suis avec les fans, je veux continuer à jouer ce rôle. Mon espoir est que nous continuions. Je ne savais pas que Daredevil allait se terminer quand s’est arrivé, je pensais que ça allait continuer encore quelques années. Il y avait beaucoup à explorer là-bas, il y avait de nombreuses facettes de mon personnage à explorer, » dit-il à Deadline.

Est-ce le même Fisk que dans Daredevil ?

Et si Vincent D’Onofrio a repris don costume blanc iconique de Wilson Fisk, dans Hawkeye, une question se pose : est-ce la même version qu’il jouait dans Daredevil ? Pour l’acteur, il semble que ce soit le même, c’est en tout cas de cette manière qu’il l’a joué.

Dans une autre interview à EW, il a explique dans un premier temps comment il a retrouvé le personnage en lui : « C’est un personnage difficile à jouer car il est basé sur une grande partie de sa douleur de son enfance. Une fois que je me suis reconnecté à la façon dont je l’ai joué [dans Daredevil], quels ont été les événements de sa vie et que je me suis attaché aux aspects émotionnels du personnage, alors tout allait bien, j’étais prêt. »

Puis il confirme que c’est le même personnage : « Je sais qu’on reprenait avec le même gars. C’est difficile de relier tous les points, mais ils en ont relié autant qu’ils le pouvaient et il avait perdu un peu de son pouvoir à cause du Blip. Mais l’idée [était] de l’amener dans Hawkeye, qu’il soit le même personnage qu’il était dans la série précédente, et de le jouer comme ça. »

Maya, alias Echo, va avoir sa propre série, il est donc possible que Fisk apparaisse dans cette série s’il n’est pas mort. On espère aussi qu’il vienne éventuellement sur grand écran. On attend de voir.

Les 6 épisodes de Hawkeye sont disponible sur Disney+

Source : Deadline, EW / Crédit ©Netflix/Disney+