WandaVision : Scarlet Witch est « la plus puissante » des Avengers

Kevin Feige dit que la série WandaVision prouvera que Scarlet Witch est la plus puissante des Avengers.

Alors que les fans du MCU attendent patiemment la sortie de WandaVision, Kevin Feige promet que la série explorera vraiment le personnage et ses capacités qui ont été à peine effleurées dans la saga Avengers.

Wanda Maximoff a déjà montré qu’elle était puissante, notamment face à Thanos mais ce n’est rien comparé à ce dont elle est vraiment capable. Feige a précédemment confirmé que sans son armée et ses armes massives, Thanos n’aurait eu aucune chance contre Scarlet Witch, qui l’aurait facilement vaincu dans une bataille en tête-à-tête.

Mais la plus grande question était de savoir si elle était le personnage le plus fort et le plus puissant du MCU. Selon Feige, c’est bien le cas : « Si vous regardez la saga Infinity, je ne pense pas qu’une seule personne ait subi plus de douleur et de traumatisme que Wanda Maximoff. Et aucun personnage ne semble être aussi puissant que Wanda Maximoff. Et aucun personnage n’a un ensemble de pouvoirs aussi mal défini et inexploré que Wanda Maximoff. »

Elle serait ainsi bien plus puissante que Captain Marvel qui a pourtant été annoncée comme étant la super-héroïne la plus forte du MCU.

La bande-annonce de la série a confirmé que la victoire des Avengers dans Endgame et la restauration du monde dans son ancien état n’ont pas aidé Wanda à surmonter la perte de Vision. Son chagrin provoquera une fissure dans sa santé mentale et elle perdra à son tour le contrôle de ses pouvoirs qui ne sont pas encore pleinement réalisés, créant ainsi une déchirure dans le tissu de la réalité elle-même.

« Qui d’autre est au courant de ce pouvoir? D’où vient-il ? La pierre de l’esprit l’a-t-elle débloquée ? » interroge Feige.

Découvrir la source de ses pouvoirs et présenter les principales conséquences de sa dépression mentale, sera au cœur de WandaVision, Marvel Studios utilisent des styles de séries renommées pour relayer l’histoire grâce à l’amour de Feige pour la télévision classique.

« J’adorais la télévision et j’ai beaucoup trop regardé The Dick Van Dyke Show et I Love Lucy et Ma Sorcière Bien Aimée et tout. Nous passons au style Modern Family et The Office. Du style documentaire où on parle à la caméra, à celui où la caméra est tremblante. »

WandaVision arrive le 15 janvier sur Disney+.

Source : Empire / Crédit ©Disney+