The Wheel of Time : Affiche teaser pour la série Amazon avec Rosamund Pike

Découvrez une affiche teaser annonce une diffusion en novembre pour la série The Wheel of Time avec Rosamund Pike.

Alors que le Comic Con de San Diego se déroule actuellement, l’une des prochaines séries attendues d’Amazon, The Wheel of Time La Roue du Temps), a dévoilé son affiche teaser ainsi qu’un mois de lancement. On apprend ainsi que la série fantasy avec Rosamund Pike sera à découvrir en novembre sur Amazon Prime Video.

Basée sur les romans fantastiques best sellers de Robert Jordan, The Wheel of Time se déroule dans un monde épique et tentaculaire où la magie existe et où seules certaines femmes sont autorisées à y accéder. L’histoire suit Moiraine (Pike), membre de l’organisation entièrement féminine incroyablement puissante appelée Aes Sedai, alors qu’elle arrive dans la petite ville de Two Rivers. Là, elle se lance dans un voyage dangereux à travers le monde avec cinq jeunes hommes et femmes, dont l’un ou l’une est destiné.é être le Dragon Reborn, qui sauvera ou détruira l’humanité.

Le casting contient également un grand ensemble compose de Sophie Okonedo (Flack) dans le rôle de la légendaire Amyrlin Seat, Siuan Sanche; Kae Alexander (Krypton) est Min Farshaw, Kate Fleetwood (Harlots) est Liandrin Guirale, Peter Franzen (Vikings) est Stepin, Clare Perkins (EastEnders) est Kerene Nagashi, Daniel Henney (Criminal Minds) est al’Lan Mandragoran, Madeline Madden (Picnic at Hanging Rock) est Egwene Al’Vere, Marcus Rutherford (Bulletproof) est Perrin Aybara, Barney Harris (Clique) est Mat Cauthon, Zoe Robins (Power Rangers Ninja Steel) est Nynaeve et Josha Stradowski (High Flyers) est Rand Al’Thor.

The Wheel of Time a été adapté pour la télévision par le producteur exécutif / showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove).

Uta Briesewitz (Westworld) a réalisé les deux premiers épisodes. Elle est aussi productrice exécutive auprès de Rosamund Pike.

Rendez-vous en novembre pour The Wheel of Time.

Crédit ©Amazon Prime Video