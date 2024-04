Doctor Who saison 1 : Un final fort en émotions et dévastateurs d’après Russel T Davies

Russell T Davies préviens que le final de saison 1 du rebootée Doctor Who avec Ncuti Gatwa risque d’être très forte en émotion dévastatrice

Cette nouvelle saison de Doctor Who qui commencera le 8 mai, va justement traiter des origins du Docteur, son adoption, ainsi que celle de Ruby en parallèle bien évidemment. Les deux abandonnés bébés sera au cœur de la saison, l’un dans l’espace et l’autre devant une Eglise. « C’est leur grande connection, une vibration qui est là base de leur amitié, comme jamais auparavant entre le Docteur et son accolyte. Vous allez voir ça se développer entre eux. » Un amitié visiblement très forte, à laquelle il ne faudra pas que les téléspectateurs s’attachent visiblement d’après le showrunner de renom, notamment à cause du final, qui pourrait bien dévaster ceux devant leur écrans.

« Ce sera littéralement le plus gros final de tous les temps. On peut d’ailleurs voir quelques images dans le trailer. Et mon dieu, vous allez mourir) ! ». De quoi réellement donne l’eau à la bouche des fans les plus ardus mais aussi des autres, ravis du retour de Russell T Davies.

Si l’on ne sait pas ce qui attend le Docteur dans cette saison de Doctor Who, même si on en a une vague idée depuis les épisodes spéciaux de noël, et sa nouvelle compagnon dans ce final, les diverses théories et rumeurs veulent que ce finale propose une fin tragique et dramatique pour Ruby, centrée autour de son

Avec Ncuti Gatwa dans le rôle du Quinzième Docteur et Millie Gibson dans le rôle de sa camarade Ruby Sunday, le casting de cette nouvelle saison comprend également Jinkx Monsoon, Aneurin Barnard, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma et Angela Wynter.

Rendez-vous le 10 mai prochain sur Disney+ pour les nouvelles aventures du Docteur.

Source : RadioTimes / Crédit ©BBC