Spider-Man : Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire recréé le mème classique

Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire recréé le mème classique Spider-Man pointant du doigt.

A ce stade, plus de deux mois après la sortie de Spider-Man No Way Home, si vous n’êtes pas au courant du plus gros spoiler du film, c’est que soit vous vivez sous un rochet, soit vous êtes très bon à esquiver les spoilers et ça se salue. Bravo à vous, mais la suite de cet article est spoiler.

Spider-Man No Way Home a réuni les trois acteurs qui ont joué Spider-Man à l’écran. Les événements du film voient Peter (Holland) qui demande à Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) de lancer un sort pour faire oublier au monde son identité de super-héros. Cependant, la magie se retourne contre lui et invoque à la place des personnages du multivers qui connaissent son secret. Ils incluent les précédentes itérations cinématographiques de Spider-Man de Garfield et Maguire, ainsi que des méchants de leurs films, comme le Bouffon Vert (Willem Dafoe) ou encore Electro (Jamie Foxx).

Et bien évidemment, les trois Peter Parker, joués par Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire n’ont pas pu s’empêcher de recréer le fameux mème iconique avec les trois versions du personnage qui se pointent du doigt. A l’occasion de la sortie américaine en vidéo qui aura lieu le mois prochain, Sony Pictures a dévoilé cette image avec Holland, Garfield et Maguire.

And now, for the moment we’ve all been waiting for…#SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12. Pre-order: https://t.co/vxVmkxUo96 pic.twitter.com/GW3ELhkpsD — Sony (@Sony) February 23, 2022

Le mème original est basé sur une image de l’épisode « Double Identity » du dessin animé Spider-Man des années 1960. Dans celui-ci, Spider-Man se retrouve face à face avec un imitateur. La scène a suscité de nombreuses variantes, dont une des créateurs de Spider-Man: New Generation de 2018, qui ont proposé leur propre version avec une scène post-générique de fin du film.

Le film sera disponible en VOD le 22 mars et en Blu-ray le 12 avril. Pour la France, il faudra attendre le 27 avril pour la sortie DVD/Blu-ray.

Spider-Man No Way Home – Preview