Spider-Man 3 : Premières photos officielles du film

Haut les coeurs, voici des nouvelles images officielles du prochain Spider-Man 3.

Alors que les rumeurs vont bon train et que l’ont parle de plusieurs anciennes itérations de Spider-Man dans un seul et même opus dédié à l’homme-araignée, Spider-Man 3. Des super-héros multiples issu probablement de multiverse (en référence à ce qui pourrait se passer dans Doctor Strange 2 who knows ?), mais rien n’est sur.

Bien que – soyons honnêtes on ne sache pas vraiment grand-chose au-delà des déclarations extatiques du dernier à incarner Spider-man au cinéma, voici deux nouvelles photo officielles du troisième film consacré au super héros à toiles, partagé sur les instagrams officiels des acteurs Tom Holland et Jacob Batalon.

Une photo de Peter Parker accompagné de ses acolytes habituels, à savoir Mary Jane et Ned, visiblement en pleine enquête dans ce qui semble être une cave ou un souterrain, avant d’être pris par surprise ou intrigué par quelque chose.

Si nous avons quelques petites choses à se mettre sous la dent aujourd’hui, on ne sait toujours pas grand-chose sur ce nouvel opus consacré au spider-Man de Tom Holland. A en croire la star du film, Tom Holland, le prochain film estampillé Spider-Man du MCU est « le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé. »

Surenchère, amour particulier pour celui qu’il incarne ? Désinformation ? Dans tous les cas sur le tournage, les apparitions de certains déroutent : selon des sources, Willem Dafoe a été vu sur les lieux du tournage de Spider-Man 3 alors que dans les précédents films Sony Norman Osborn alias Green Goblin, est mort, dans le film de Sam Raimi. Il quand même revenu pour hanter son fils Harry (James Franco). Mais logiquement, il ne devrait pas revenir dans le MCU. Enfin, logiquement.

Depuis plusieurs mois, la rumeur cours selon laquelle les précédents Peter Parker joués par Tobey Maguire et Andrew Garfield seront dans le film. Leur présence en Spider-Man n’est pas confirmée mais celles d’acteurs qui jouaient des méchants dans leurs films est, par contre certifiée.

Réalisé par Jon Watts, Spider-Man 3 est prévu pour décembre 2021. Reste à voir s’il ne sera pas repoussé, comme beaucoup d’autres blockbusters depuis l’apparition du COVID-19.

Crédit photos : ©Sony /Marvel