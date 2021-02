Spider-Man 3 : Willem Dafoe et Andrew Garfield vus non loin du tournage

Tom Holland promet que Spider-Man 3 sera le film de super-héros le plus ambitieux et Willem Dafoe et Andrew Garfield vus non loin du tournage.

Apparemment, le prochain film Spider-Man est « le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé. » C’est si on en croit la star du film Tom Holland. Dans une interview récente à Variety, l’acteur se montre assez confiant sur le film qui est actuellement en tournage.

« Je peux dire que c’est le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé. Vous vous asseyez, lisez le script et voyez ce qu’ils essaient de faire, et ils réussissent. C’est vraiment impressionnant. Je n’ai jamais vu un film de super-héros autonome comme celui-ci … Je suis aussi excité que tout le monde de le voir, et encore moins d’en faire partie. »

Ailleurs, sur le tournage, deux acteurs auraient été repérés non loin, à Atlanta. Tout d’abord, un chauffeur de DoorDash à Atlanta dit avoir livré quelque chose à nul autre qu’Andrew Garfield. Cela renforce la rumeur selon laquelle il sera dans le film et reprendra son rôle de Peter Parker de The Amazing Spider-Man.

Aussi, selon des sources, Willem Dafoe a été vu sur les lieux du tournage de Spider-Man 3 cette semaine. Dans les précédents films Sony Spider-Man, Dafoe jouait Norman Osborn alias Green Goblin, on se demande ainsi s’il reprendra son rôle. Le personnage est mort dans le premier film Spider-Man de Sam Raimi mais il est revenu pour hanter son fils Harry (James Franco).

Depuis plusieurs mois, la rumeur cours selon laquelle les précédents Peter Parker joués par Tobey Maguire et Andrew Garfield seront dans le film. Leur présence en Spider-Man n’est pas confirmée mais celles d’acteurs qui jouaient des méchants dans leurs films est confirmée. En effet, Jamie Foxx reviendra en Electro et Alfred Molina sera à nouveau Docteur Octopus.

Marvel n’a pas commenté cette information.

Pour le moment sans titre et réalisé par Jon Watts, Spider-Man 3 est prévu pour décembre 2021.

