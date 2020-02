The Walking Dead saison 10 : Une force extérieure menace Alexandria (promo épisode 10))

Découvrez la promo de l’épisode 10 de la saison 10 de The Walking Dead. Spoilers.

Après une longue pause, la saison 10 de The Walking Dead est enfin de retour dans un épisode littéralement sombre. A la fin de l’épisode précédent, Carol a foiré toute la mission quand elle a décidé de chassé impulsivement son bourreau, Alpha, dans une grotte. Daryl, Aaron, Connie, Kelly, Magna et Jerry ont suivi, et tout le monde est tombé dans le piège d’Alpha. Ils ont glissé dans une crevasse et se sont retrouvés coincés dans la tanière où Alpha a déplacé sa horde.

Lorsque les choses ont repris, elles n’ont fait qu’empirer. Carol veut détruire Alpha et sa vendetta pourrait causer la mort de ses camarades. Carol était déjà confrontée au fait qu’elle avait conduit ses amis à un destin tragique en premier lieu, puis elle a retardé leur évasion lorsqu’elle s’est faufilée pour essayer de faire tomber la horde. Ce délai s’est révélé coûteux lorsque le toit s’est effondré… avant que Connie et Magna n’aient eu la chance de sortir.

La semaine prochaine, dans l’épisode 10 intitulé Stalker, notre groupe devra défendre Alexandria contre une force extérieure menaçante. Daryl se retrouvera engagé dans un combat vicieux pour sa vie quand il reviendra à l’entrée de la grotte où Connie et Magna restent piégées.

The Walking Dead, c’est le dimanche sur AMC et dès le lundi sur OCS.

The Walking Dead saison 10 – Promo 10×10 – Stalker