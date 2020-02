Doctor Who saison 12 : Retour du Maître dans un final qualifié « d’émotionnel et sombre » (promo)

Sacha Dhawan tease son retour dans le final de la saison 12 de Doctor Who. Il promet un épisode plein d’émotions. Spoilers et promo.

Dimanche prochain, la BBC diffusera le final de Doctor Who avec le retour du Maître, vu au début de la saison. Après un épisode grandement centré sur les Cybermen, le final devrait continuer dans cette lignée et aussi se concentrer sur les « Timeless Children », d’où le titre de l’épisode.

Dans une interview donnée à RadioTimes, Sacha Dhawan, qui incarne le Maître, a confié que ce final changera la donne. Le Maître a refait son apparition à la fin de l’avant dernier épisode en prévenant le Docteur que « tout va changer à jamais ». On le voit débarquer à travers un portail mystérieux qui donne sur Gallifrey.

« Je ne veux pas en dire trop, mais je pense que ma dernière déclaration au docteur était vraiment importante, » dit-il à Radio Times. Il ajoute : « Et vous allez voir plus de cela et leur relation dans le présent, dans le passé … il y a beaucoup à découvrir. Et je pense que cela suscitera beaucoup d’émotion, ce sera très sombre. »

Au début de la saison, le Maître a dit au Docteur « tout ce que tu connais est un mensonge » et il le répète à nouveau. Apparemment, Gallifrey a été construit sur un mensonge, celui du « Timeless Child ». Cet « enfant intemporel » a déjà été mentionné durant les voyages précédents du Docteur mais apparemment, sa mémoire a bloqué ce souvenir. Sa mémoire lui fait pas mal défaut ces derniers temps, il est donc possible que le Maître lui dévoile quelque chose de dévastateur à propos de son passé.

Dans le final de la saison, le Docteur devrait ainsi faire face à une réalité qui pourrait redéfinir plein de choses : « C’est un grand final très percutante de la saison, et j’espère vraiment que les gens l’aimeront, » conclue Dhawan.

Dans ce dernier épisode, qualifié « d’épique et émotionnel », les Cybermen sont en marche. Alors que les derniers humains restants sont impitoyablement traqués, Graham, Ryan et Yaz font face à un combat terrifiant pour survivre. Les civilisations tombent. D’autres ressuscitent. Les mensonges sont exposés. Des vérités sont révélées. Les batailles sont livrées. Et pour le Docteur – prise au piège et seule – rien ne sera plus jamais pareil.

Doctor Who, c’est le dimanche sur la BBC.

Doctor Who saison 12 – Trailer final – The Timeless Children