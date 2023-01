How I Met Your Father saison 2 : Apparition surprise dans le premier épisode (SPOILERS)

Le premier épisode de la saison 2 de How I Met Your Father contient une apparition surprise. Spoilers.

La série How I Met Your Father est de retour sur la plateforme Hulu et son premier épisode a offert une apparition surprise à laquelle les fans de la série originale ne s’attendaient pas. En effet, après le retour de Cobie Smulders dans le rôle de Robin Scherbatsky dans le final de la saison 1, c’est un autre membre du groupe de How I Met Your Mother qui est venu surprendre les fans.

Dans l’épisode, Future Sophie commence à raconter à son fils comment elle a touché le «fond». Nous sommes ensuite revenus à la chronologie actuelle – mais plus tard dans l’année – pour retrouver la Sophie trentenaire, traversant la banlieue, essayant frénétiquement d’entrer en contact avec Lori. « Maman, s’il te plaît, rappelle-moi », dit-elle. « Je crois que je sors avec mon père ! » dit-elle en paniquant.

Distraite, Sophie percute le véhicule devant elle. Elle sort pour évaluer les dégâts, et c’est alors que l’on découvre que le véhicule qu’elle a touché appartient à Barney Stinson ! « Bon sang ! » s’exclame-t-il alors que tombe le pare-chocs arrière de son Audi (dont la plaque d’immatriculation indique «LGNDRY»). Et c’est tout ce que nous obtenons de Barney pour le moment.

Un nombre d’épisodes pour le retour de Neil Patrick Harris est gardé secret, mais il a été confirmé que ce caméo de NPH n’est qu’un début et les fans verront plus de Barney à un moment donné au cours de la deuxième saison de 20 épisodes.

How I Met Your Father continue ainsi de renforcer les liens avec la série originale. Si Neil Patrick Harris a précédemment confié qu’’un personnage comme Barney ne serait pas nécessairement le bienvenu dans un univers post #MeToo et que la nouvelle série n’avait pas besoin de lui, les showrunners ont expliqué qu’ils voulaient quand même le faire revenir.

Dans une interview à TVLine, Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont confié : « Nous voulions le ramener, et nous voulions qu’il soit fidèle à son personnage et aux fans qui aimaient tant Barney. Mais nous voulions aussi qu’il existe dans notre série, à notre époque, d’une manière qui ait du sens, donc toutes ces réunions Zoom ont été consacré à parler de la façon dont nous pourrions mélanger toutes ces choses et le servir ainsi que la série de la meilleure façon possible. Nous sommes très heureux que les gens voient le résultat. »

Une des théories de fans qui circule depuis l’année dernière est que Barney est le père de Sophie mais TVLine pointe le fait que « Barney est né en 1975, ce qui signifie qu’il n’aurait eu que 17 ans lorsque Sophie est née en 1992. » Il souligne aussi que s’il s’est rattrapé depuis, « Barney a perdu sa virginité à 23 ans. »

Les showrunners mettent un terme à cette rumeur disant aussi : « Nous ne racontons pas une histoire de père adolescent. Je pense que compte tenu de l’âge de Lori, cela deviendrait une histoire assez inconfortable, » dit Aptaker.

Quant à la vie de Barney post-HIMYM, Aptaker explique que « semblable à Robin l’année dernière, nous en apprendrons davantage sur la situation de Barney, mais cela aura également un impact majeur sur la trajectoire et le récit principal de notre saison. »

Ion attend de voir quel impact Barney aura sur la saison globale et dans combien épisodes il apparaitra.

La saison 2 de How I Met Your Father, c’est le mardi sur Hulu et prochainement sur Disney+.

Source : TVLine / Crédit ©Hulu