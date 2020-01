Star Wars : La production de série Obi-Wan est reportée indéfiniment

La production de la série Star Wars Obi-Wan est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Mauvaise nouvelle pour les fans d’Obi-Wan Kenobi. La série de Disney+ qui devait se concentrer sur le personnage d’Ewan McGregor est mal partie. Selon le site Collider, la production a été suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Ewan McGregor devait reprendre son rôle de la franchise des films Star Wars dans une nouvelle série, et bien que Kathleen Kennedy de Lucasfilm ait confirmé que la production devait commencer en 2020, il semble maintenant que Disney+ ait mis le projet entre parenthèse.

Collider rapporte que les membres de l’équipe qui s’étaient réunis aux Pinewood Studios à Londres ont été renvoyés chez eux. Un calendrier n’a pas été donné, mais l’équipe a été informée que la série était interrompue indéfiniment.

Les scripts des épisodes sont apparemment le problème et le plan actuel est de les retravailler et de remettre les choses sur les rails pour cet été mais on ne sait pas si les réécritures respecteront ce calendrier.

Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur la série Obi-Wan, elle était censée se dérouler huit ans après les événements de La Revanche des Sith. Il s’agit de la période où Obi-Wan s’est caché de Dark Vador et l’Empire après avoir livré le petit Luke Skywalker sur Tatooine. On ne sait pas si ce sera toujours le cas après que les scripts auront été retravaillés.

Disney+ n’a pas commenté cette information.

Source : Collider / Crédit ©Lucasfilm