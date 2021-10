Ashoka : Hayden Christensen revient en Anakin Skywalker

Hayden Christensen reprendra son rôle d’Anakin Skywalker dans la série Star Wars de Disney+ Ahsoka.

Hayden Christensen, qui a joué Anakin Skywalker dans deux films préquelles de Star Wars, reprendra son rôle dans la prochaine série de Disney + Star Wars Ahsoka. C’est le Hollywood Reporter qui a dévoilé l’information.

Le personnage d’Ahsoka a fait ses débuts dans les films et séries animés Clone Wars. Elle est ensuite apparue en chair et en os sous les traits de Rosario Dawson dans The Mandalorian l’année dernière et reprendra le rôle pour la série.

Ahsoka Tano était la Padawan (ou apprentie) d’Anakin dans la tradition de Star Wars, mais la série se déroule à l’époque de The Mandalorian, des années après la mort d’Anakin/Dark Vador dans Le Retour du Jedi. Il n’est donc pas clair à ce stade si Anakin apparaîtra dans des flashbacks ou en tant que Force Fantôme dans la série.

Christensen a joué le rôle d’Anakin Skywalker, alias le futur Dark Vador, dans Star Wars: Episode II – L’attaque des clones en 2002, puis est revenu en tant qu’Anakin pour L’épisode III – La revanche des Sith de 2005. Il devrait également apparaître sous le nom d’Anakin / Vador dans Obi-Wan Kenobi de Disney +, avec Ewan McGregor de retour pour jouer le rôle du Jedi titulaire.

Le vétéran de Star Wars, Dave Filoni, écrit la série Ahsoka, qui a été annoncée pour la première fois en décembre dernier, avec Jon Favreau de The Mandalorian à bord en tant que producteur exécutif. La production devrait démarrer au début de l’année prochaine.

Source : THR / Crédit ©Lucasfilm