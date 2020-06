Star Trek 4 : Zachary Quinto dit qu’il n’est plus attaché au film

Zachary Quinto dit qu’il n’est plus vraiment attaché au film Star Trek 4 mais serait ravi de revenir.

L’univers Star Trek sur le grand écran est pour le moment à l’arrêt. Alors que le film Star Trek 4 semblait être sur les rails il y a encore peu de temps avec Noah Hawley à la barre, les choses marchent au ralenti et le focus de la franchise se trouve plus sur le petit écran.

Récemment, Zachary Quinto a discuté du statut du film dont l’avenir est de plus en plus incertain. Pour lui, la franchise à retrouver son énergie à la télévision : « C’est déjà en plein essor au format télévision avec Discovery et Picard et les spin-offs. Je ne peux même pas garder une trace du nombre de nouvelles histoires de Star Trek racontées depuis notre dernier film en 2016, » dit-il.

Mais il ne regrette en aucun cas son expérience et il est prêt à revenir : « Tout ce que je sais, c’est que nous avons tous vécu une expérience incroyable en réalisant ces films. S’il y a un appétit pour plus de ces histoires avec nous dedans, je suis sûr que nous serions tous ravis de revenir et d’en faire un de plus, mais je ne suis plus vraiment attaché. »

Il est conscient qu’il a une forte probabilité qu’il ne reprenne plus le rôle de Spock et a fait la paix avec cette idée : « Je me suis éloigné de toute attente ou de toute certitude réelle que cela se reproduira. Je pense que c’est la seule vraie façon de se déplacer dans le monde, non ? Si cela se produit, ce sera bien, mais je ne vais pas m’attendre à ce que cela se produise. J’ai plein d’autres choses dans ma vie, dans ma carrière. »

Il ajoute : « J’ai gagné des amitiés à vie de ces films et ces relations de travail et beaucoup de respect et de bons souvenirs, donc si c’est ce que cela finit par être et je peux regarder en arrière dans ma vie et dire que c’est ce que c’était, alors c’est incroyable, et si nous avons la possibilité d’en faire plus, c’est aussi incroyable. »

« Mais en ce qui concerne les histoires, elles existent depuis des décennies et des générations, et je pense que cela continuera, que nous continuions ou non avec elles, » conclut Quinto.

Aux dernières nouvelles, Noah Hawley (Fargo, Legion) travaillait sur un scénario mais pour le moment, on ne sait pas si ce sera avec l’équipe des derniers films ou si ce sera de nouveaux acteurs. Il y a aussi le film de Quentin Tarantino mais le réalisateur se serait retiré du projet.

Source : ComicBook / Crédit ©Paramount