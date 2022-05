Legends of Tomorrow : Caity Lotz révèle les plans de la saison 8 annulée

La star de Legends of Tomorrow, Caity Lotz, explique à quoi aurait ressemblé la huitième saison qui ne verra pas le jour. Attention spoilers sur la saison 7.

L’annulation de Legends of Tomorrow a été une pilule difficile à avaler pour les fans. Après 7 saisons, la série de DC n’aura pas de fin puisque les choses se sont arrêtées sur un cliffhanger qui n’aura pas de résolution. Pour les fans qui sont là depuis le début, c’est une véritable déception.

S’exprimant au Motor City Comic Con lors d’un panel avec sa collègue/soeur de l’Arrowverse Katie Cassidy (Laurel Lance), Caity Lotz (Sara Lance) a discuté des points de l’intrigue qui auraient été explorés dans la huitième saison de la série. Comme on pouvait s’y attendre, la saison 8 de Legends aurait repris là où la saison 7 était arrêtée, nos héros étant arrêtés aux côtés de Booster Gold incarné par Donald Faison.

« Euh … nous allions être en prison », a expliqué Lotz. « Donc, en gros, nous serions en quelque sorte … en train d’apprendre à être des maîtres du temps … responsables, pour ainsi dire, ou vous savez, des voyageurs dans le temps, en reformation. » Selon Lotz, les Légendes allaient se voir confier la responsabilité de superviser la formation de divers cadets du voyage dans le temps. « Alors ils allaient nous mettre en prison, avec un tas de jeunes cadets et tout ça, et puis nous étions ceux de la vieille école, du genre ‘Nous savons comment faire tout ça !’ »

Evidemment, dans la grande tradition de Legends, les choses allaient forcément déraper : « Mais nous aurions fait tout de travers, » a déclaré Lotz avant de confirmer la poursuite d’autres points de l’intrigue comme la grossesse de Sara, ainsi que Booster Gold, dont l’introduction était destinée à assurer une autre saison pour la série.

« Et puis nous avons toute l’histoire de Booster Gold qui, je pensais, allait être si amusante … mais c’est un peu tout ce que je sais à ce sujet », a-t-elle déclaré. « Et puis bien sûr, oui, l’enfant d’Ava et Sara. »

Après l’annulation de Legends of Tomorrow, les fans se sont réunis afin de sauver la série avec le hashtag #SaveLegendsofTomorrow. Une courte saison finale aurait été la moindre des choses pour terminer la série. Elle n’aura pas eu la même courtoisie dont Arrow a bénéficié et c’est vraiment dommage. Batwoman a aussi été annulée sans préavis et n’aura pas de fin non plus.

La dernière saison de Legends of Tomorrow arrivera bientôt sur Netflix.

Source : Motor City Comic Con via The Cosmic Circus / Crédit ©CW