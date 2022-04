Grey’s Anatomy saison 18 : Sarah Drew et Jesse Williams de retour dans le final

Sarah Drew et Jesse Williams, alias April et Jackson, seront de retour dans le final de la saison 18 de Grey’s Anatomy.

Japril is back ! Jesse Williams et Sarah Drew, reviennent tous les deux dans le monde de Grey’s Anatomy pour le finale de la saison 18, qui sera diffusée le 26 mai prochain sur ABC.

Les acteurs, qui incarnent les docteurs Jackson Avery et April Kepner, alias le couple préféré des fans« Japril », sont apparus pour la dernière fois lors de la saison 17 de Grey’s, lorsque Williams a quitté la série après 12 saisons. Drew, qui avait précédemment quitté la série lors de la saison 14, est revenue pour aider à donner à Jackson un bon départ et donner de l’espoir aux fans.

Jackson est allé voir April et lui a dit qu’il déménageait à Boston pour diriger l’entreprise familiale. Il lui a alors demandé de déménager avec lui afin qu’il puisse être proche de leur fille. Non seulement April a accepté de l’accompagner à Boston, mais elle a révélé qu’elle s’était récemment séparée de son mari. L’espoir que le couple se remette ensemble était ainsi né.

Jackson était ensuite revenu pour un épisode après ça pour dire au revoir au Grey Sloan Memorial et avait fait une apparition via facetime pour laisser son appartement à Jo et sa fille Luna. Maintenant, Jackson et April sont sur le point de revenir et de donner des nouvelles sur l’état de leur relation. Sont-ils seulement co-parents ou sesont-ils remis ensemble ? Réponse le 26 mai prochain.

Grey’s Anatomy est en pause depuis deux semaines. La série revient le 7 mai avec le reste de la saison. Notez aussi que Kate Walsh sera également de retour dans le rôle du Dr Addison Montgomery pour les épisodes restant de la saison.

Source : Deadline / Crédit ©ABC