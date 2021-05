Grey’s Anatomy saison 17 : Jesse Williams se sent honoré après le départ de Jackson

Jesse Williams parle de son départ de Grey’s Anatomy après 12 saisons dans le rôle de Jackson Avery. Spoilers.

Après 12 ans de bons et loyaux services au Grey-Sloan Memorial, Jackson Avery a donné sa démission cette semaine dans Grey’s Anatomy. Contrairement à d’autres départs de la série, le sien fut positif même si c’est triste de le voir partir.

Il s’en va à Boston pour diriger la fondation de sa famille et lutter contre le racisme systémique dans le domaine médical. Et il ne part pas seul puiqu’April (Sarah Drew) – son ancienne compagne – et leur fille le rejoignent dans son déménagement à travers le pays. Cela laisse ainsi la porte ouverte à une réconciliation romantique pour le couple puisqu’elle s’est séparée de Matthew.

Dans une interview à EW, Jesse Williams s’est confié sur son départ et son sentiment après toutes ces années dans la série médicale : « Je me sens bien. Je me sens honoré non seulement par la réponse [du public], mais par la façon dont nous avons vraiment réussi à lui créer un départ qui ait du sens, qui est lié à son histoire, » confie Williams.

« Je me sens vraiment honoré d’avoir eu l’opportunité de vraiment former une histoire avec nos scénaristes qui honore le personnage et les personnages qui l’entourent, ce monde, et qui a également un lien avec le monde réel. Cela marque vraiment un voyage pour lui, en particulier l’élément personnel du rôle avec son père et de vraiment creuser dans le développement personnel. Cela m’a vraiment impacté. »

Un départ collaboratif

Il explique que ce départ pour Jackson a été une collaboration entre lui et les scénaristes qui l’ont écouté : « Oh, [c’était] entièrement collaboratif. J’ai directement impacté les dialogues, en particulier l’épisode d’il y a quelques semaines avec moi pour retrouver mon père. J’étais directement impliqué dans tout ce langage. »

Williams est aussi content d’avoir pu filmer des scènes avec Sarah Drew avant de partir : « Je suis ravi. Je veux dire, je l’aime. J’adore à quel point je peux me sentir à l’aise avec quelqu’un sur le plateau pour vraiment explorer une histoire. Une grande partie de l’action consiste à écouter, et à établir une relation avec les autres et à se sentir en sécurité avec eux, et à se sentir vu et à se sentir compris. Ces deux personnes se connaissent et se comprennent et ont su se guérir et grandir d’une manière qui leur permet de se comprendre et de s’écouter vraiment, de pouvoir offrir une critique constructive et née de l’amour. C’est très important. »

Il ajoute : « Nous n’avons pas travaillé ensemble depuis tant d’années et nous sommes tout de suite retombés dans un endroit confortable. Nous avons pu faire ces scènes vraiment chouettes, être capables de nous asseoir et de vivre quelque chose qui ressemble à la vraie vie et pas seulement de le faire, d’accomplir un objectif et partir. Nous avons pu en fait nous asseoir et y réfléchir et commencer à un endroit et terminer à un autre. C’est vraiment le rêve d’un acteur. »

Et quand on lui demande s’il pense qu’il reviendra éventuellement dans la série, il répond : « Je ne sais pas. Je ne suis pas évasif. Je pense que c’est possible. Il n’est pas mort ! Il travaille toujours avec la fondation. C’est le patron de tout le monde. Alors je pense que c’est possible. On verra bien. »

Source : EW / Crédit ©ABC