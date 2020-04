White Lines : Bande-annonce de la nouvelle série du créateur de La Casa de Papel

Découvrez la bande-annonce de White Lines, nouvelle série Netflix du créateur de La Casa de Papel.

Netflix continue encore et toujours de dévoiler du nouveau contenu durant ces temps de confinement. La plateforme vient de mettre en ligne la bande-annonce de White Lines, nouvelle série d’Alex Pina, le créateur de la série à succès La Casa de Papel.

Le site Entertainement Weekly a dévoilé une première image exclusive à voir ci-dessous.

Dans cette nouvelle série, le corps d’un DJ légendaire de Manchester est retrouvé vingt ans après sa mystérieuse disparition à Ibiza. Lorsque sa sœur retourne sur l’île pour comprendre ce qui s’est passé, son enquête l’amène à explorer l’univers enivrant des night-clubs.

Dans un endroit où règnent les mensonges et les secrets, et où tout le monde repousse les limites, elle se retrouve aux prises avec le côté le plus obscur de sa personnalité.

Au casting de White Lines, on trouve Laura Haddock (Da Vinci’s Demons, Les Gardiens de la Galaxie 2), Daniel Mays (Line of Duty), Laurence Fox (Lewis, The Professor and the Madman), et Tom Rhys Harries (Britannia, The Gentleman).

White Lines sera disponible le 15 mai prochain sur Netflix.

White Lines – Bande-annonce