CW rentrée 2022 / 2023 : 7 séries renouvelées, mais plusieurs encore dans la bulle

La CW renouvelle 7 de ses séries mais plusieurs ont encore un avenir incertain dont certaines de l’Arrowverse.

Alors que la CW donne généralement des renouvellements à l’avance (en janvier ou février), la chaine a attendu fin mars pour enfin donner quelques réponses aux fans qui attendent impatiemment le sort de leurs séries préférées.

Mardi, la chaine a annoncé des renouvellements de saison pour All American (saison 5), The Flash (saison 9), Kung Fu (saison 3), Nancy Drew (saison 4), Riverdale (saison 7), Superman & Lois (saison 3) et Walker (saison 3).

« Alors que nous nous préparons pour la saison 2022-23, ces séries scénarisées, (…), serviront de base solide en utilisant certaines de nos séries les plus regardées sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour l’année prochaine et au-delà. », a déclaré le président et chef de la direction de CW, Mark Pedowitz, dans un communiqué de presse.

« Ces séries dramatiques sont également importantes pour notre stratégie numérique globale, car elles font partie de nos programmes les plus streamées et celles qui ont le plus d’engagement sur le réseaux sociaux, et nous sommes impatients d’ajouter d’autres séries nouvelles et des séries de retour pour aider à renforcer et à étendre notre empreinte multiplateforme. »

Si certains fans sont rassurés de voir leurs séries renouvelées, d’autres doivent encore attendre. Notamment absentes de la liste des renouvellements est une poignée de séries clés, y compris les séries de l’Arrowverse Legends of Tomorrow et Batwoman.

On attend aussi des nouvelles pour Legacies, Dynasty et Charmed. Et Naomi, All American Homecoming et 4400, qui ont lance leur première saison cette année, attendant aussi une réponse pour une saison 2 éventuelle.

Pour finir, la saison 3 Stargirl et les saisons 4 de In The Dark et Roswell New Mexico n’ont pas encore été diffusées. Leurs sorts sera connu plus tard.

Source : Deadline / Crédit ©CW