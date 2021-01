WandaVision : Teyonah Parris et Elizabeth Olsen teasent la suite après les twists de l’épisode 3 (Spoilers)

Teyonah Parris alias « Geraldine » et Elizabeth Olsen teasent la suite après les twists de l’épisode 3 dans Wandavision. Spoilers.

Après deux épisodes en noir et blanc qui rendaient hommage aux sitcoms classiques des années 50 et 60, le troisième épisode de WandaVision revient à la couleur et passe à un style années 70. Et c’est une sacrée avanture rocambolesque qu’offre l’épisode pour Wanda.

A la fin de l’épisode, après une grossesse accélérée et tout un tas de délires qui s’enchainent, Wanda donne naissance à des jumeaux, Tommy et Billy. La venue de ses bébés a provoqué des souvenirs à Wanda sur son frère Pietro. Dans les films, il était joué par Aaron Taylor-Johnson et il et mort dans Avengers l’ère d’Ultron (Une rumeur annonce la venue d’Evan Peters dans le rôle).

C’est la première fois dans la série que Wanda semble capable de se souvenir de quoi que ce soit de son passé, et selon Elizabeth Olsen, ce n’est que le début. « L’expérience d’avoir juste vécu une vraie naissance – comme une vraie expérience de naissance, parce que ce sont de vraies créatures qui respirent auxquelles elle a donné naissance [Rires] – je crois que c’est ce qui a déclenché ce souvenir qui a été enfoui », a déclaré Olsen à TVLine.

« Elle commence à vraiment se reconnecter à ces souvenirs qui ne sont pas à la surface. Et nous continuerons à la regarder découvrir davantage de ce genre de moments. » Mais Wanda ne veut pas vraiment se souvenir du passé. A chaque fois que la réalité la rattrape, elle l’évite ou l’ignore. Quand Vision commence à élever des soupçons, l’épisode fait un retour en arrière et les choses reprennent comme si de rien n’était.

Puis à la fin de l’épisode, quand Geraldine, a noté que le jumeau de Wanda, Pietro, avait été tué par Ultron, Wanda semblait gênée voire agacée par l’injection de la dure réalité. L’émotion la submerge avant de se débarrasser de Géraldine qui en sait un peu trop.

Juste au moment où Vision rentrait à l’intérieur, Geraldine, qui a aidé Wanda à accoucher, était soudainement partie. On découvre ensuite le personnage de Teyonah Parris tomber à travers une sorte de membrane numérique qui entoure Westview et atterrir dans un champ adjacent à un camp militaire érigé juste à l’extérieur de l’enclave de banlieue.

Cela confirme le fait qu’elle est, en réalité une Monica Rambeau adulte, la fille de Maria Rambeau la pilote de l’armée de l’air vu dans Captain Marvel. Le collier que porte Monica indique qu’elle travaille pour le SWORD.

Dans une interview à TVGuide, Teyonah Parris confie que « les choses vont exploser ». Elle ajoute : « Nous avons été dans ce monde très idyllique et avec ces différentes époques dans les épisodes de sitcom. Je peux dire, comme vous voyez ce qui se passe, Monica s’envole. Nous ne sommes plus au Kansas ! Beaucoup de choses sont sur le point de changer et d’être révélées. Cela va être très excitant. »

Cet épisode fait enfin découler les choses et le mystère autour de se qui se passe s’intensifie.

WandaVision continue vendredi prochain sur Disney+.

Source : TVGuide et TVLine / Crédit ©Disney+