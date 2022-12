Doctor Strange : Les Illuminati devaient avoir un rôle plus important (concept-arts)

De nouveaux concepts arts de Doctor Strange 2 Multiverse of Madness prouvent que le rôle des Illuminati a été réduit dans le film à leur fonction la plus basique

Réalisé par le célèbre maître de l’horreur mais aussi de la première trilogie Spider-Man au cinéma au début des années 2000 – Sam Raimi – Doctor Strange 2 s’est révélé être une grosse déception pour beaucoup de fans du MCU mais aussi du réalisateur.

Une déception qui s’explique par un teasing énorme autour du film et de ses deux personnages principaux, ainsi que son antagoniste, mais aussi la présence de mutants jamais vu jusque-là, pourtant bien connus des comics Marvel, comme les Illuminati.

Des concept-arts du film Doctor Strange 2 Multiverse of Madness qui prouvent que les rôles de Captain Carter, Professeur X et le reste du groupe ont été plus que réduit dans la version finale du film.

A l’origine, les Illuminati de Doctor Strange 2 devaient avoir une place plus conséquente, comme en témoignent ces dessins, qui ont été publié récemment sur Twitter par un compte fan du MCU.

New #MultiverseOfMadness storyboards reveal Captain Carter was originally meant to help #DoctorStrange, Christine and America escape the Illuminati HQ before facing off against the #ScarletWitch! pic.twitter.com/NDV4Zd3tCX — Doctor Strange Updates (@DrStrangeUpdate) December 17, 2022

Des concept-arts qui laissent croire que Captain Carter aurait dû être bien plus présente dans la séquence dédiée à cette version de la Terre alternative. Des croquis qui montrent cette dernière pourchassant Wanda dans les tunnels de cette infrastructure secrète, mais aussi défendant les deux héros de l’intrigue, America Chavez et Strange, alors qu’ils tentent de s’échapper.

Si les spectateurs de Doctor Strange 2 Multiverse of Madness savent comment se déroule la séquence finale, avec une annihilation assez rapide des membres des Illuminati à l’arrivée de Wanda dirigé par Scarlet Witch dans ce monde parallèle, il semblerait que les plans autour de ce groupe de super-héros mythiques des comics ne se limitaient pas au simple McGuffin.

En effet, ces concepts arts prouvent qu’ils devaient être plus proactifs et moins caricaturaux que le rôle qui leur a été attribué, à savoir d’avertir Strange de sa dualité et sa proportion à pencher du côté obscur, dans plusieurs mondes parallèles.

Ces derniers étaient certes l’un des évènements les plus attendus de l’intrigue après la diffusion des extraits et trailers autour du groupe mythique et la présence de Patrick Stewart,Doctor Strange 2 : Sam Raimi répond à la rumeur autour de Patrick Stewart et les antagonistes pour une séquence assez réduite qui a déçu beaucoup de fans.

Si clairement l’intention initiale n’était pas de les avoir pour une fonction aussi basique que celle que l’on a vu – avec l’intention également de les présenter dans le MCU en amont de la série X-Men 97 sur Disney+ – avec l’ouverture du Multivers et leur présentation, il est certain qu’on pourra revoir ces personnages. Si ce n’est tous, au moins quelques-uns dans la prochaine phase du MCU.

En attendant, Doctor Strange 2 Multiverse of Madness est disponible en VOD en France.

Crédit photo : ©Marvel / Source : Twitter