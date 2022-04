Doctor Strange 2 : Un nouveau spot tease Captain Carter et plein de surprises

Le nouveau trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness tease la présence de Captain Carter, un variant de Captain Marvel et plein d’autres surprises.

Avec la sortie du film qui approche à grands pas, Marvel continue d’en dévoiler un peu plus sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le dernier teaser offre un nouveau regard sur le film et fait quelques révélations (et confirmations) intéressantes.

Ce teaser révèle la présence de Captain Carter, le variant de l’Agent Carter vue dans la série animée What If… ?, jouée par Hayley Atwell qui fait ainsi son retour en live action dans une autre version de Peggy Carter. Jusqu’à présent, sa participation n’avait pas été annoncée par Marvel.

Captain Carter est apparue dans plusieurs épisodes de la série animée What If…? de Disney+, une collection d’histoires se déroulant dans de nombreuses chronologies. Dans une chronologie spécifique, Peggy Carter a pris le sérum de super-soldat à la place de Steve, ce qui a conduit à la création de l’héroïne Captain Carter. Puisque Doctor Strange in the Multiverse of Madness suivra Stephen Strange visitant plusieurs dimensions, les fans espéraient voir des personnages What If ..? amenés en live-action et en particulier Captain Carter. C’est chose faite.

Autre surprise, la présence d’un variant de Captain Marvel, mais qui n’est pas joué par Brie Larson. Il s’agirait soit de Maria Rambeau (Lashana Lynch), soit de sa fille Monica (Teyonah Parris).

Ce teaser confirme aussi la présence des Illuminati et par la même occasion, celle de Patrick Stewart dans le rôle du Professeur X. Il se trouve dans la même chaise que le personnage dans la série animée X-Men des années 90.

Entres les variants de personnages déjà connus, Scarlett Witch, les Illumunati, Captain Carter, le retour de Christine Palmer ou encore l’introduction d’America Chavez (Xochitl Gomez), c’est clairement un film très chargé qui attend les fans de Marvel.

Au casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Réalisé par Sam Raimi, le film sort le 4 mai prochain.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Spot TV