DC Fandome : Une date supplémentaire pour la convention virtuelle DC !

Le DC Fandome change de format et se dédouble sur deux dates, pour permettre aux participants de profiter pleinement de tous les contenus de l’évènement

Toujours prévu pour le week end prochain, le DC Fandome change de format et se scinde en deux journées évènements, le 22 Aout comme prévu mais aussi le 12 septembre prochain.

Face à la multiplicité des contenus exclusifs pour cette convention virtuelle sans précédent pour Warner, puisque le DC Fandome réunissait un programme gargantuesque avec plus de 100 heures de programmation consacré à DC durant 24h, l’évènement aura lieu en deux parties.

La première sera consacrée au Hall of Heroes, l’un des univers de la convention DC Fandome rassemblant le cœur de l’évènement et des contenu exclusifs. Un monde épique conçu spécialement par Jim Lee avec une programmation exclusive : les panels annoncés précédemment, ainsi que « The Suicide Squad » avec Terry LTAM en hôte et Gael Monfils en tant qu’invité spécial, et des révélations à partir d’une grande variété de films, séries télévisées tel que « The Flash », jeux vidéo, comics et plus encore. L’émission de huit heures sera diffusée 3 fois et disponible pour les fans du monde entier sur une période de 24 heures.

La seconde partie de l’évènement sera donc plus interactive et rassemblant un contenu à la demande et au choix des fans toujours autour de DC. Les fans pourront désormais choisir leur propre aventure et auront plus de temps pour se plonger dans toutes les heures de programmation organisée – à leur propre rythme et selon leur propre horaire. Il sera possible de créer sa propre expérience unique via le calendrier interactif qui sera mis en ligne prochainement avec notamment des contenus exclusif pour chaque pays participant à l’évènement.

Le DC Kids FanDome sera également lancé le samedi 12 septembre sur son propre site adapté aux enfants : DCKidsFanDome.com

Le DC FanDome est à découvrir à cette adresse ce samedi à partir de 19h. Tout le contenu des deux événements sera toujours disponible en neuf langues, dont le portugais, le chinois, l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen et l’espagnol. Les deux évènements virtuels seront accessibles sur mobile et desktop.

Crédit photo : ©Warner