Lucifer saison 5 : L’intérêt amoureux geek d’Ella se dévoile (images)

Découvrez des images et des détails sur le nouvel intérêt amoureux d’Ella dans la saison 5 de Lucifer.

Ella Lopez (Aimee Garcia) aura enfin un amoureux dans la saison 5 de Lucifer. EW a dévoilé quelques images dans les coulisses de la saison à venir où on découvre Alex Koch (Under the Dome) dans le rôle de Pete Daily et il semble parfait pour Ella.

En effet, Pete est décrit comme « attachant, nerd et sympathique. » Pete est un journaliste de Los Angeles qui travaille sur une histoire sur l’un des cas de Lucifer (Tom Ellis) et Chloé (Lauren German), ce qui l’amène à croiser le chemin de la scientifique.

Aimee Garcia s’est confiée sur la vie amoureuse de son personnage : « Ce n’est pas la joie niveau amour pour Ella au début de la saison 5, ce que j’aime bien parce qu’elle n’est pas parfaite. Et puis elle rencontre enfin un mec bien. »

« Et elle le laisse faire, et c’est tellement plus intime parce que ce n’est pas seulement physique. Ils vont à des conventions Star Trek, et ils vont dîner et il y a du vin et des bougies. Ils parlent Klingon ensemble. »

Elle a poursuivi : « Ils sont faits l’un pour l’autre. Il est la version masculine d’Ella. Il est tout aussi geek. » Et en effet, les images montrent le couple en cosplay Star Trek.

Pete ne sera qu’une partie de l’histoire d’Ella. Après sa crise spirituelle la saison dernière, elle sera en crise avec elle-même : « Dans la saison 5, nous allons voir Ella avoir une crise de soi, ce qui, je pense, sera un peu difficile à regarder mais on peut facilement s’identifier – car qui n’a pas eu de crise de soi à un moment donné ? », a déclaré Garcia à EW.

Elle explique qu’Ella n’est pas forcément l’ange qu’on croit et qu’elle se dévoilera un peu plus.

La première partie de la saison 5 sera disponible le 21 août prochain.

Source : EW / Crédit ©Netflix